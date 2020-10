La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez jugó Among Us en Twitch y batió récords de audiencia

La activista y política estadounidense transmitió en Twitch para más de 430 mil personas

De cara a las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el partido demócrata hizo base en desarrollarse en plataformas digitales para lograr unir a sus votantes y encontrar nuevos votos. Estas intenciones quedaron demostradas primero con la aparición de Joe Biden en el juego de Nintendo, Animal Crossing, y ahora con el estreno del canal de Twitch de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien debutó con una partida de Among Us tuvo una audicencia por encima de los 430 mil usuarios, número que la dejó como la tercer transmisión más vista en la historia de la plataforma.

Esta incursión de AOC en Among Us comenzó a tomar forma el lunes, cuando a través de sus redes sociales preguntó quien estaba disponible para jugar uno de los más populares de los últimos tiempos. Esto, rápidamente, hizo que streamers famosos como es el caso de Pokimane, Dr Lupo, Disguised Toast y Hasan Piker, alzaran la mano para unirse a la partida.

A su vez, tal cual remarcó el medio especializado Kotaku, Twitch movió las piezas para promover esta iniciativa, dado que rápidamente se verificó el canal de la congresistas con sus iniciales AOC, como se la suele identificar en las redes sociales. Esto, sin dudas, e la jugada realizada por el partido y afirma sus intenciones de extenderse ampliamente en las plataformas digitales en busca de encontrar más votos de cara las elecciones.

La partida, que tuvo una duración de más de tres horas de duración, contó con famosos streamers como Pokimane

La partida, que se transmitió ayer por la noche, generó mucho revuelo en las redes sociales, llegando al punto de alcanzar 439 mil espectadores, todo un récord dentro de la plataforma, dado que se convirtió en la tercer transmisión más vista dentro de Twitch. A su vez, la retransmisión, que quedó disponible en el canal de la congresista, está cerca de las 5 millones de reproducciones, algo que pone en perspectiva el impacto que tuvo.

La partida, que tuvo duró un poco más de tres horas de duración, también contó con Ilhan Omar, compañera del partido demócrata de AOC. Esta mostró su lado más técnico y se encargó de compartir a través de sus redes sociales la configuración de su computadora. El chat, por su parte, generó algún que otro debate, ya que se dividió entre personas que comentaban las jugadas y otros que, como era de esperarse, llevaban mensajes a favor de Trump y el partido republicano.

Quienes no conocen Among Us, deben saber que se trata de un videojuego multijugador en el que participan entre cuatro y diez personas que son arrojadas a una nave espacial extraterrestre. A cada jugador se le asigna, de manera privada, un rol como “tripulante” o “impostor". Los primeros deben encargarse de completar tareas que se plasman en videojuegos al mismo tiempo que buscan erradicar a los asesinos que se encuentran a bordo. Los impostores, por su parte, deben ir sacando de la partida a los demás para ganar. Todo esto mediante mucho sigilo e inteligencia.

El partido demócrata también lanzó la isla del candidato a presidente, Joe Biden, en Animal Crossing

No obstante, esta incursión por parte de AOC en el mundo de los videojuegos no es nueva, dado que en el marco de la campaña, el mes pasado jugó Animal Crossing, el otro título donde el partido demócrata está haciendo base. A pocos días para la votación presidencial, la cual tendrá lugar el próximo 3 de noviembre, seguramente no haya más incursiones dentro del gaming por parte de los políticos. No obstante, todos estos movimientos dejan en claro como pueden seguir teniendo injerencia a futuros para llegar a distintos votantes.

Seguí leyendo

Así es la isla del candidato presidencial Joe Biden en Animal Crossing: New Horizons

EA anunció Escapada en la Nieve, la próxima expansión de The Sims 4

Yago Fawaz, uno de los mejores jugadores argentinos de FIFA, es el primer refuerzo de KRÜ, el equipo de esports del Kun Agüero