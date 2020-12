Hyper Scape habilita el crossplay entre consolas con la mira puesta en ganar lugar en el mercado

Hasta el momento, el battle royale no logró cumplir las expectativas de su desarrolladora, Ubisoft

La desarrolladora Ubisoft anunció que su gran apuesta dentro del competitivo segmento free-to-play, Hyper Scape, habilitó la función de crossplay, por lo que los usuarios de PC, PlayStation y Xbox tendrán la posibilidad de medirse en todas las modalidades que ofrece el battle royale , como es el caso del Crown Rush o el Team Deathmatch. A su vez, se anunció que el shoote r aterrizará en la tienda de Epic Games el jueves 17 de diciembre, donde buscará ampliar sus horizontes.

Si hay un segmento competitivo y duro, es el free-to-play. Ubisoft comenzó a dimensionar esto con su battle royale Hyper Scape, el cual, desde su lanzamiento en julio, no pudo hacer pie en el mercado como le hubiera gustado. Es por esto que la desarrolladora aplica una carta interesante como es la del crossplay, la cual tiene la capacidad de poder aumentar su comunidad de usuarios.

La posibilidad de juego cruzado entre consolas y PC, que ya está habilitado dentro del juego, permitirá que los jugadores se enfrenten en todo tipo de modalidad del shooter, como pueden ser los battle royale, el Crown Rush y el Team Deathmatch. Cabe destacar que esto también se extiende a los usuarios de la nueva generación, los cuales podrán medirse con los de la anterior, PlayStation 4 y Xbox One.

El título arribó al mercado en julio de 2020

A su vez, el título, en su versión para PC, comenzará a ampliar su horizonte en el mercado. Para esto, Ubisoft se acercó a Epic Games, lugar donde su battle royale aterrizará mañana. Esto, sin dudas, es un movimiento correcto por parte de la desarrolladora, más si se tiene en cuenta el crecimiento de la tienda de los responsables de Fortnite.

Más allá de esto, los jugadores que ingresen a Hyper Scape se encontrarán con una gran cantidad de novedades, que vienen de la mano con la actualización que se introdujo hace tan solo unos días, el pasado 10 de diciembre. Por ejemplo, el modo Deathmatch recibió varios cambios, como la rotación aleatoria del mapa, un nuevo limite de puntuación, el cual aumentó a 50 kills, y desafíos, los cuales ahora están activados.

Además, los jugadores del shooter también se toparán con una serie de novedades en otras modalidades como Arcadium y el mercado. El festival de Invierno, por su parte, estará disponible desde el 15 al 29 de diciembre. En este se podrá descubrir una Neo Arcadia tapada de nieve, con muchos objetos con temática invernal.

El juego tiene lugar en Neo Arcadia, una ciudad futurista

Sin dudas, el crossplay será uno de los últimos grandes golpes que buscará dar Ubisoft para remontar con Hyper Scape. Desde su lanzamiento, el título no demostró estar a las alturas de las expectativas de la desarrolladora, dado que su base de usuarios no aumentó considerablemente. El primer cambio realizado para dar vuelta la situación, fue la restructuración del equipo de desarrollo, el cual tomó el ejemplo de células de Rainbow Six: Siege, trabajando los temas de a uno.

Quien aún no conoce Hyper Scape, debe saber que se trata de una un shooter en primera persona centrado en la acción, que lleva a los jugadores a Neo Arcadia, un lugar urbano y futurista, donde se enfrentarán al resto de participantes hasta que uno logre ganar la partida. ¿Su diferencia con los demás battle royale? Su nivel de dinamismo y lo frenético que puede ser dado sus pequeños mapas que, como es habitual en el género, junta una gran cantidad de usuarios.





