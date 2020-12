The Last of Us Part II, Among Us y Hades los grandes ganadores de los The Game Awards 2020

The Last of Us Part II, Among Us y Hades fueron los protagonistas de los TGA 2020

Con un formato especial por la pandemia y con una buena cantidad de tráilers, la séptima edición de los The Game Awards supo estar a la altura de las expectativas pese al cambio de formato. En esta ocasión, el título de Naughty Dog, The Last of Us Part II, fue el gran protagonista de la noche, ganando en seis de las ocho categorías en la que estaba nominado. Por su parte, el gran pero humilde contendiente, Hades, ganó dos estatuillas destacadas: Mejor Juego Indie y de Acción. El otro gran ganador de la noche fue Among Us, que, una vez más, volvió a dejar sin nada a Fall Guys y a otros juegos importantes como Genshin Impact.

La gran cantidad de nominaciones que consiguió TLOU 2, como la revolución que generó Among Us a lo largo del año, se vieron reflejadas en los premios, los cuales estuvieron correctos. El título de Naughty Dog ganó las categorías de Mejor Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Juego de Aventura/Acción, Mejor Diseño de Sonido e Innovación en Accesibilidad. Esto, sin dudas, demuestra el gran éxito que acompañó al juego desde su lanzamiento en junio y que acarrea desde 2013 con el debut de su primera entrega en el mercado, la cual logró crear una gran base de seguidores.

Más allá del esperado éxito del juego protagonizado por Ellie y Joel, fue Among Us el otro gran protagonista de la noche. El indie, que debutó en el mercado en 2018, se llevó todas las miradas al conseguir los premios de Mejor Juego Online y Multijugador. En este último se enfrentó a su gran competidor, Fall Guys, al cual borró en el mes de septiembre.

The Last of Us 2 se convirtió en el GOTY de 2020

No obstante, el título elegido por muchos streamers para generar contenido presentó un tráiler de lo que será su nuevo mapa: “The Airship”. Tal como se pudo observar en el adelanto, este nuevo escenario será muy amplio, algo ideal para los impostores. Cabe destacar que también contará con nuevos minijuegos, todo con el fin de refrescar la experiencia del usuario.

Hades, por su parte, logró más de lo que esperaba. El título de Supergiant se llevó dos de las ochos nominaciones que tuvo, algo que, sin dudas, es todo un triunfo para un equipo reducido. El roguelike ganó en Mejor Juego Independiente y Mejor Juego de Acción, categorías en las cuales tenía como rivales títulos de la talla de Half-Life: Alyx, Doom Eternal y Fall Guys: Ultimate Knockout.

Otros títulos como Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima y League of Legends dentro del ámbito de los esports, fueron otros de los ganadores de la noche, que no tuvo grandes sobresaltos en ninguna categoría. Vale destacar que, de la mano del efecto Among Us, Phasmophobia se llevó el premio a juego debutante, dejando detrás un duro adversario como Carrion.

El título de InnerSloth cerró un espectacular año donde fue una de las grandes revelaciones del mercado

Invitados de lujos y una cobertura especial a cargo de Infobae

Si algo hay que destacar de esta séptima edición de los The Game Awards, fue la actitud que tuvo la producción para reinventarse. En medio de un año difícil por la pandemia que acecha en el mundo, la realización de eventos no es nada sencillo, sin embargo, el trabajo encabezado por Geoff Keighley demostró estar a la altura de lo que fueron las ediciones pasadas.

Más allá de una efectiva y bien logradas transmisión, la noche contó con la aparición de figuras relacionadas al mundo del cine, el cual cada vez está más cerca del gaming. Intérpretes de la talla de Tom Holland, Gal Gadot y John David Washington, se encargaron de tener esporádicas apariciones para presentar algún o tráiler o entregar algún premio. Mismo caso fue el del prestigioso director Cristopher Nolan, quien fue el encargado de anunciar a TLOU 2 como GOTY. A su vez, el cantante de Pearl Jam, Eddie Veder, dio un entrañable show con Future Days, una canción importante relativa al gran ganador de la noche.

Cabe destacar, que esta entrega fue la primera que cubrió en Infobae . Esta contó con la conducción de Jeremías Curci y Ezequiel Leis, y con el doblaje en simultáneo a cargo de Federico Gentile. A su vez, su realización fue apoyada por grandes marcas del mundo del gaming, como es el caso de AMD y Xbox Argentina. La cobertura puede volver a verse por el canal de YouTube de Infobae, el sitio de noticias más leído del continente.

Federico Gentile, Ezequiel Leis y Jeremías Curci fueron los encargados de la primera cobertura en vivo de los The Game Awards en Infobae.

