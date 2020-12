11 videojuegos destacados de la oferta de fin de año de Xbox Argentina

Con el título de “Venta de cuenta atrás”, Microsoft cierra el año con una liquidación de juegos para todas sus plataformas entre los que están comprendidos varios de los juegos más calientes de los últimos meses, juegos con actualizaciones para la nueva generación de consolas y clásicos inoxidables. Las ofertas de fin de año representan la oportunidad ideal para poder hacerte con aquellos juegos que te quedaron pendientes o bien que no pudiste comprar en su momento.

La cantidad de juegos y contenido descargable para los mismos es realmente monstruosa: hablamos de más de 800 ítems con descuentos de entre un 20% y un 80% de su valor original. El listado es enorme y podrías pasar horas revisándolo, pero en esta nota te haremos una serie de sugerencias para que no te pierdas los juegos que tenés que jugar o jugar. Pero antes de ir a las recomendaciones, primero es necesario mencionar que la gran oferta es aquella que abarca Xbox Game Pass Ultimate.

Porque Xbox está ofreciendo para nuevos miembros tres meses de Xbox Game Pass Ultimate por $39 pesos argentinos (a lo que hay que sumar impuestos), lo cual representa un descuento de casi un 95%. Con este servicio de suscripción tendrás acceso a más de 100 juegos para PC o tu consola -incluyendo los exclusivos de la plataforma Xbox- y además, acceso a los juegos de EA Play.

Por este motivo, las recomendaciones no incluyen juegos como Gears of War 5 o Star Wars Jedi: Fallen Order, porque ya están dentro de estos servicios. Sí haremos mención a algún juego incluido en Game Pass que tengan ofertas con ediciones extendidas. Ahora sí, sin más preámbulos, nuestras recomendaciones.

Nier: Automata Become as Gods Edition (50% de descuento, $815.75)

Considerado por muchos como uno de los mejores juegos jamás creados, Nier: Automata nos ofrece distintos enfoques jugables en el marco de una historia que nos invita a reflexionar respecto a nuestro lugar como jugadores y las acciones que realizamos al jugar. La narrativa es su mayor virtud, aunque al ser desarrollado en parte por PlatinumGames, lo cierto es que se juega de maravillas. El subtítulo “Become as Gods Edition” implica que incluye todo el contenido descargable. Es cierto que este juego está en Xbox Game Pass, pero es tan excelente que es para tenerlo para siempre.





The Witcher 3: Complete Edition (70% de descuento, $169.20)

Más de un centenar de horas de juego, narrativa brillante y toda clase de bondades con The Witcher 3: el juego que catapultó a la fama al estudio polaco CD Projekt Red, que ahora se encuentra en el medio de una tormenta a causa del malogrado lanzamiento de Cyberpunk 2077. The Witcher 3 posee una narrativa profunda, con toma de decisiones, momentos alucinantes y un universo atrapante. Pese a tener sus años, todavía sigue siendo de lo mejor que se puede jugar hoy en día. La Complete Edition incluye todo el contenido descargable adicional que agrega más historias y misiones.





Star Wars: Squadrons (40% de descuento, $1499.40)

Si tu sueño es pilotar algunas de las naves de Star Wars entonces esta es la oportunidad que estabas buscando. Star Wars: Squadrons es un divertidísimo juego de Star Wars cuya historia enfrenta a dos escuadrones de pilotos de élite tanto del Imperio como de la Nueva República, en una trama plagada de giros, traiciones, cameos de personajes clásicos y una jugabilidad vertiginosa. La historia de por sí vale la adquisición del juego, pero además, tiene un modo multijugador que agrega nuevas misiones y naves cada cierto tiempo. Y como si fuera poco, se actualiza gratis a la versión de Series S o X para aprovechar la potencia de la nueva generación.





Control: Ultimate Edition (50% de descuento, $1499.50)

Si no jugaste Control y tenés pensado pasar a la nueva generación de Xbox, tal vez es una buena opción considerar hacerte con Control: Ultimate Edition. Es uno de los mejores juegos de acción en tercera persona jamás creados, con una historia plagada de misterios y situaciones espectaculares signadas por lo paranormal. Se trata de una superproducción de Remedy, el estudio responsable de los primeros Max Payne y de Quantum Break, que se despacharon con una auténtica joya que además tiene dos excepcionales expansiones, incluidas en esta edición. Ultimate Edition se actualizará en febrero en a su versión de próxima generación, aprovechando el hardware de las nuevas consolas. Este juego está en Xbox Game Pass, pero en su versión regular.





Borderlands 3 (67% de descuento, $907.17)

A estas alturas, Borderlands es un clásico, favorito de multitudes. La tercera entrega de la serie no escatima en espectacularidad ni en contenido: nos encontramos con la misma propuesta de acción y RPG frenético en primera persona, con una enorme cantidad de escenarios y enemigos que derrotar, y lo más importante, cientos y cientos de armas para personalizar. En oferta hay muchas versiones que incluyen pases de temporada y demás, pero nos quedamos con la edición estándar, ya que de por sí ofrece decenas de contenido de calidad y por si fuera poco, también se actualiza para Xbox Series S y X.





Hitman 2: Gold Edition (85% de descuento, $1124.85)

Hitman es una de las series míticas de la cultura del videojuego y Código 47, el asesino a sueldo protagonista, uno de los íconos. Y aunque el juego la va de cumplir asesinatos de las formas más ocurrentes, lo cierto es que la verdadera gracias del título es trastear con los mundos abiertos y sistemas de juego que hacen a cada uno de sus espectaculares niveles. La edición Gold incluye todo el contenido descargable disponible para este maravilloso juego: una oportunidad de oro para ponerse a tiro y calmar la ansiedad hasta la llegada de Hitman 3, en los próximos meses.





Resident Evil 2: Deluxe Edition (60% de descuento, $574.60)

Remakes hay muchas, pero pocas como la de Resident Evil 2. Capcom hizo milagros reeditando el clásico de PlayStation 2, dotándolo de un motor gráfico que deslumbra y a la vez resignifica la experiencia de jugar a este título que hizo historia en su momento. Fiel al material original, pero tomándose licencias a nivel estructural y jugable, Resident Evil 2 Remake es una de las mejores experiencias que los videojuegos nos pueden brindar al día de la fecha. La edición Deluxe incluye la música original, además de una serie de elementos estéticos ideales para los fans.





Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (25% de descuento, $1589.25)

No es un descuento de los más resonantes de la liquidación, pero es imposible no recomendar Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en esta gran barata de fin de año. Elegido en The Game Awards como el mejor juego deportivo, esta remake incluye los dos primeros juegos de la mítica franquicia de Tony Hawk para traernos de regreso tanto a los famosos skaters de aquellos títulos, los niveles y sobre todo, la música. Se trata de un arcade frenético basado en la habilidad que nos invita a desconectarnos por completo para disfrutar mientras sumamos puntos con rutinas de trucos eternas. Uno de los grandes juegos del año, sin discusión.





Bundle Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs Legion (35% $4224.35)

Assassin ‘s Creed Valhalla y Watch Dogs Legion en un pack explosivo que si bien no tiene un enorme descuento, sí ofrece un precio realmente superador para hacerte con dos de los grandes juegos del cierre de año. Ambos son de mundo abierto: Valhalla orientado en la era de los vikingos, Watch Dogs Legion en una Londres distópico - cyberpunk. Ambos representan grandes exponentes de lo que conocemos como género de “Aventura y Acción” y otra cosa que tienen en común es que pueden brindarte decenas de horas de diversión de muchísima calidad. ¿Lo mejor? Es que los dos se actualizan a sus versiones de próxima generación con resoluciones de 4K, Ray Tracing y mucho más.





Immortals Fenyx Rising (33% de descuento, $2411,33)

Una de las sorpresas de este 2020 que se termina es sin ningún tipo de dudas, Immortals Fenyx Rising. Un juego claramente inspirado en el brillante Breath of The Wild de Nintendo, pero en el marco de una reinterpretación de la mitología griega. Aunque suene disparatado, lo cierto es que este concepto da lugar a una de las mejores aventuras del año, divertida a cada minuto, con una tonelada de misiones que demandan habilidad, con sistemas de combate, progresión y exploración profundos, y un mapa repleto de secretos que esperan ser descubiertos. Ultra recomendado en cualquier plataforma, pero especialmente si pueden jugarlo en Xbox Series X, donde brilla desde lo técnico. Obviamente, la actualización es totalmente gratuita.





FIFA 21 Edición Beckham (50% de descuento, $1749.50)

Es un dicho popular: el juego de fútbol nunca puede faltar. Y menos ahora, que todas las ediciones de FIFA 21 están con descuentos por demás importantes. De todas ellas nos quedamos con la Edición Beckham, la más accesible de todas, que trae el juego base y a David Beckham para el modo FUT. Lo importante de esta versión es que pese a ser la más barata, también se actualiza sin cargo alguno para que puedas jugarlo en tu Xbox Series S o X.