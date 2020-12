Resumen de Nintendo Indie World: Among Us, uno de los juegos más exitosos del año, aterriza en Switch

Una de las desarrolladoras con más peso en la industria de los videojuegos, Nintendo, realizó la última transmisión de Indie World del año, la cual estuvo dedicada a presentar a los diferentes juegos independientes que arribarán pronto a la portátil Nintendo Switch. En esta ocasión, lo más destacado pasó por el anuncio de Among Us, el juego de Inner Sloth que en las siguientes horas estará disponible en el store de la plataforma. A su vez, otras presentaciones interesantes fueron las de Trunche, un videojuego peruano, Fisti-Fluffs y el regreso de la franquicia de Spelunky.

Sin dudas, el anuncio de Among Us fue el plato fuerte de este Indie World. Pese a que el título de Inner Sloth está disponible tanto para PC como para celulares , su llegada a la consola de Nintendo permite abrirle un abanico de posibilidades en un mercado tan importante como es el asiático, donde, incluso, tiene imitadores .

El título, que costará 4,99 dólares, buscará explotar su experiencia en la híbrida de Nintendo, la cual, a priori, tiene todas las prestaciones como para llevar la experiencia con comodidad. A su vez, este arribo también significa la apertura del juego en el mundo de las consolas, donde se encontrará con un público nuevo. Cabe destacar que, gracias a su explosión durante este año, el indie logró ser descargado más de 100 millones de veces, uno de los más elegidos por los streamers más populares y llevarse dos estatuillas en los últimos TGA.

Indie World, el streaming con el que Nintendo anuncia los próximos juegos indies que lanzará.

En cuanto a la transmisión en sí, esta comenzó con la presentación de Spelunky 2, la secuela del juego de 2008, el cual también llegará en conjunto a Nintendo Switch. El título, desarrollado por Derek Yu, propone al usuario, al igual que en la primera integra, meterse dentro de un roguelike divertido y frenético.

El título cuenta con escenarios generados de manera aleatoria que esconden una enorme cantidad de secretos y trampas para superar tanto en formato solitario o con hasta tres amigos. Además, se incorporarán vehículos y otras mecánicas después de años de desarrollo. Spelunky 2 llegará en conjunto con su primera edición a mediados de 2021.

La saga de Spelunky arriba a la portátil de Nintendo

En segunda instancia apareció un juego que de buenas a primeras propone mucha diversión. Se trata de Fisti-Fluffs, un videojuego que, básicamente, propone al usuario ponerse en la piel de un gato que debe enfrentarse a batallas de puño con otros. Con un toque bizarro y divertido, el título recuerdo desde su apartado gráfico a otro juego del estilo: Untitled Goose Game.

En Fisti-Fluffs los usuarios podrán desarrollar su experiencia tanto en formato local como online. Además, tendrán la posibilidad de ir personalizando a los felinos a gusto, con distintos tipos de atuendos y colores. Su arribo a la portátil de Nintendo está prevista para comienzos del 2021.

Fisti-Fluffs, un indie que propone peleas de gatos

Otra de las presentaciones divertidas fue la de Very Very Valet, el cual se estrenará en Switch en los próximos meses. El título propone al usuario ponerse al volante de autos para recolectar, estacionar y devolverlos a sus dueños en más de 20 lugares, dando una experiencia total del clásico valet parking, pero de un modo frenético.

El título, que será exclusivo de la consola los primeros meses, propone una gran cantidad de diversión, la cual se podrá tener tanto en su formato local como el multijugador online, el cual auspicia muchas carcajadas.

Estacionar y devolver autos, el eje de Very Very Valet

Una de las sorpresas para el público latinoamericano fue la aparición de Tunche, un videojuego independiente realizado por una desarrolladora peruana. Según explicaron, se trata de un juego de combate cuerpo a cuerpo en 2D, dibujado a mano y ambientado en la selva amazónica. Este contará con cinco héroes disponibles, cada uno con sus propias habilidades y destrezas, incluyendo a Hat Kid, el protagonista del juego de plataformas 3D

La trama del juego propondrá al usuario ir desenredando los secretos de la selva tropical en busca de una bestia mítica, el Tunche. Sin dudas, tanto desde lo gráfico como de su jugabilidad, este indie promete con ser explotar el combate hack-and-slash y, a su vez, ofrecer una historia interesante con un gran trasfondo cultural detrás. Llegará a Nintendo Switch en marzo del 2021.

Tunche fue desarrollado por un estudio independiente peruano

Cyber Shadow, mencionado como un nuevo Ninja Gaiden, fue otro de los anuncios del Indie World. El título de la desarrolladora Yatch Club Games, inspirado por los clásicos de los 8-bits, hará su arribo en la portátil de Nintendo, donde sin dudas podrá brindar una experiencia más que interesante a los usuarios.

El juego, que estará disponible a partir del próximo 26 de enero en el store, propone una aventura donde la acción no falta. El usuario deberá, a lo largo de la historia, enfrentarse a una gran cantidad de enemigos y jefes finales, los cuales pueden ser tanto máquinas increíbles como clanes. Coomo era de esperarse, la temática ninja, que le da nombre al juego, es una constante en la narrativa y uno de los ejes del título.

Cyber Shadow ofrece una estética 8-bits

En otro tono se presentó Calico, un juego repleto de chicas que hacen magia, cafés para gatos y muchos animales de peluches. Este título, desarrollado por CatBean, propone una aventura gráfica con una realización visual muy interesante y bien lograda.

Cabe destacar que se trata de un proyecto realizado por tan solo dos personas, algo que pone en perspectiva devuelta el gran trabajo realizado. Estos, a su vez, se encargaron de describir a sus usuarios que se encontrarán con un juego que busca “transmitir una atmósfera confortable y peludita”. Estará disponible en el store en las próximas horas.

Los creadores de Colico apuntan a ofrecer una atmósfera confortable

El premiado estudio Ustwo games estuvo a cargo de la presentación de Alba: A Wildlife Adventure. Según comunicaron, la historia del juego invitará al usuario a sumarse a la protagonista, quien debe visitar sus abuelos en una isla del Mediterráneo, lista para un pacífico verano de exploración de la vida silvestre.

No obstante, al llegar, ve a su amada isla en peligro, por lo que deberá hacer algo para que esto no empeore. Para esto, el jugador deberá ir reclutando voluntarios para tu causa, ayuda a curar animales enfermos, limpia la naturaleza y salva la isla. Alba: A Wildlife Adventure, que llegará a Nintendo Switch en la primavera de 2021.

Alba: A Wildlife Adventure propone una aventura donde hay que reclutar gente para una causa

Otro de los buenos anuncios de este Indie World fue el de la secuela de Super Meat Boy Forever. En esta, el eje de la historia será el secuestro de la adorable niña de Meat Boy y Bandage Girl, Nugget. Para recuperarlas, el usuario pasará por la trituradora mientras salta, se desliza, golpea y patea a través de varios mundos que contienen miles de niveles construidos a mano, los cuales se unen al azar para crear una experiencia de juego única con cada partida guardada.

Con jefes, secretos, moribundos, música impresionante, arte vibrante y aún más moribundos, el título arribará el 23 de diciembre al store de la consola portátil de Nintendo.

Super Meat Boy Forever llegará el 23 de diciembre a Nintendo Switch

Más allá de estas presentaciones, el Indie World también anunció los arribos a Switch de Grindstone, Montage Time, When the Past was around, Kosmokrats,Hoa ,Hazel Sky, Trash Sailors, Finding Paradise y Gnosia, el cual ofrece una jugabilidad que recuerda a Among Us. Todos estos serán encargados de abultar el catálogo de la portátil de Nintendo, la cual ocupa cada vez más lugar en el mercado.

