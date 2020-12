Daryl Dixon y Michonne de The Walking Dead ya están disponibles en Fortnite

Daryl Dixon y Michonne de The Walking Dead llegan con skins al battle royale

Hace tan solo unos días, Fortnite dio inicio al capítulo 2 de su quinta temporada, la cual reformuló las condiciones de la isla con novedades e introdujo a los cazadores, personajes que vienen de portales desde distintos mundos. Luego de la inclusión del Mandalorian y God of War, Epic Games presentó durante los Game Awards la introducción al juego de Daryl Dixon y Michonne, protagonistas de The Walking Dead. Sus objetos llegarán mediante el set de supervivencia, el cual podrá adquirise en la tienda de objetos.

Si algo sabe hacer muy bien Epic Games es generar colaboraciones con distintas franquicias para impulsar todo lo que ocurre dentro del universo de su battle royale. Esto pudo observarse tanto en la temporada pasada, con la aparición de todos los personajes del mundo de Marvel Comics y en el inicio de esta, que ya sumó personajes de franquicias como Star Wars, God of War, Halo y ahora de la famosa serie de zombies The Walking Dead.

De esta emblemática serie serán los personajes Daryl Dixon y Michonne los que se unirán a los cazadores que llegan a Fortnite. Su arribo al battle royale introducirá el set “Sobrevivientes Unidos” en la tienda de objetos. Esto hará que estén disponibles los skins de ambos con distintas variantes, como “Daryl Forajido” y “Michonne con Capa”.

Los skins de los personajes llegarán mediante un set que podrá conseguirse en la tienda de objetos

A su vez, dentro de este set, también se incluirán las mochilas “Hunting Quiver” y “Katana de Michonne”. Esta última es el arma característica del personaje tan aclamado por el público de la serie. Según informaron desde Epic, esta puede ser desenfundada para ser utilizada como pico, o también se podrá equipar con el cuchillo de Daryl.

Cabe remarcar que, para poder conseguir estas skins, que son meramente estéticas, ya que no dan facilidades de juego ni nada por el estilo, habrá que ahorrar unos pavos, ya que solamente pueden conseguirse mediante su compra.

A su vez, continuando con la temática de esta temporada, con los cazadores a la cabeza, el título de Epic Games esparció a lo largo del mapa distintos mapas a los jugadores. Estos encontraron indicios de elementos relacionados al Depredador (Predator). Esto puede observarse en una área llamada “Sealthy Stronghold”, en la cual pueden apreciarse items relacionados a la última película de la franquicia,“El Depredador” (The Predator).

El título de Epic Games también sumó a los personajes de la serie de Star Wars, The Mandalorian

Sin dudas, esta nueva temporada del battle royale más exitoso del mercado buscará explotar todos los elementos que pueda de la cultura pop, para así atraer a públicos de distintos segmentos del mundo del entretenimiento. Esto abre un sin fín de oportunidades para el título de Epic Games, el cual ya se asoció tanto con cómics, como artistas del mundo de la música y hasta marcas de indumentaria deportiva.

Fortnite se acerca a Among Us

La última actualización de Fortnite, a cargo del parche 15.10, se encargó de introducir correcciones en el juego e interesantes novedades, como la posibilidad de mejorar el rendimiento sobre la resolución gráfica, para que así, los jugadores sin una PC tan potente, puedan medirse sin problemas a los que sí. No obstante, uno de los puntos más interesantes de este update es la inclusión de una nueva modalidad temporal que tiene bastantes paralelismos con uno de los juegos del año, Among Us.

El modo, que se llama El Espía Interior, fue creado por miembros de la comunidad de usuarios y es respaldado de manera oficial por la desarrolladora del battle royale, Epic Games. Este formato invita a los jugadores a comenzar una partida solo sabiendo a que equipo pertenecen, sin saber la identidad del resto de los participantes, de los cuales, dos serán espías.

Estos intentarán eliminar al resto de los jugadores sin saber su identidad, algo que deberán hacer antes de que el equipo complete todas las tareas asignadas que tienen, al igual que sucede en el indie de InnerSloth. En el mismo plano, los jugadores que no sean espías deberán encontrar pistas para justificar echar a los sospechosos.

En cuanto a las reuniones, estas también dan presente en esta nueva modalidad. Los jugadores no podrán usar el chat de voz fuera de ellas, y podrán ser convocadas cuando tengan sospechas. En ese momento, comenzará la clásica discusión de Among Us, dónde se decidirá el futuro de los miembros de la partida. Cabe destacar que también se podrán realizar en video con amigos.

Al igual que en cada una de sus modalidades, Epic Games dará un extra para quienes se sumen a estas partidas. En caso de completar el pack de desafío de El Espía Interior, los usuarios podrán desbloquear la variante de tabla de monopatín, la cual es exclusiva del evento, además de conseguir otros objetos.

Fortnite puede descargarse de forma gratuita para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y a través del launcher de Epic Games para PC.





Seguí leyendo

Playstation de oferta: conocé los importantes descuentos disponibles hasta fin de año

La debacle de Cyberpunk 2077: cómo el lanzamiento más esperado del 2020 se convirtió en una pesadilla

Resumen de Nintendo Indie World: Among Us, uno de los juegos más exitosos del año, aterriza en Switch