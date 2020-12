Ya podés probar las demos exclusivas del Festival de los Game Awards

El evento de demos estará disponible hasta el 14 de diciembre

Hoy por la noche tendrá lugar la séptima edición de los The Game Awards, la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos. El evento, que condecorará a las mejores producciones del 2020, tendrá, al igual que el año pasado, el Games Festival, donde los usuarios podrán probar una gran cantidad de demos en las plataformas de Steam, Xbox y Ge Force NOW. Entre las más destacadas se encuentran Litttle Nightmares 2, lo nuevo de la franquicia de Bandai, y ANNO: Mutationem, el título de Lightning Games que debutará en el mercado en 2021.

Esta nueva edición de los TGA, que se podrá seguir en directo por Infobae.com y el canal de YouTube de Infobae a partir de las 20.30 hs, será un paso más en el progreso del evento. Desde sus inicios en 2014, la celebración supo ir mutando para convertirse en algo más que una entrega de premios y así brindar una experiencia integral para los espectadores. Esto puede verse con la integración del Games Festival que ocurre en Steam, el cual da opciones a los jugadores de probar demos de videojuegos que llegarán en 2021.

Little Nightmares 2, la nueva producción de Bandai, es uno de los títulos que estará disponible en el Games Festival

“The Games Festival está diseñado desde cero para ser un evento sin barreras, extendiendo los beneficios de un evento físico a la comunidad de gaming global que mira The Game Awards”, explicó Keighley el año pasado, cuando debutó este nuevo formato. En esta ocasión, este evento limitado, que estará disponible hasta el 14 de diciembre, tendrá una docena de demos disponibles para probar.

A continuación, la lista completa de demos que se encontrarán en el Game Festival:

A diferencia de la edición anterior, este año el Games Festival de los The Game Awards abrirá sus horizontes más allá de la plataforma de Valve, Steam. En esta ocasión, también llegará NVIDIA GeForce NOW, plataforma con la que buscarán llegar a más dispositivos. Respecto a esto, el conductor y productor del evento, Geoff Keighley, indicó: “Ahora no tienen que preocuparse más por los tiempos de descarga en las demo de Steam gracias a GeForce NOW”. A su vez, explicó que están entusiasmados de asociars con Nvidia para que estas demos sean más accesibles para el público.

Una de las demos más interesantes disponibles es la de ANNO: Mutationem

Esta séptima edición del evento no escapará al panorama mundial de pandemia y los protocolos con los que se vive hoy en día. Es por esto que la ceremonia cambiará su formato a una transmisión a distancia, dejando de lado el clásico presencial. Para que esta experiencia sea interesante, se transmitirá, en simultáneo, desde las ciudades de Londres, Tokyo y Los Ángeles a través de 45 plataformas de vídeo y con la posibilidad de reproducir en calidad 4K.

A su vez, el evento contará con la participación de figuras importantes de la industria cinematográfica como el director de El Origen, Cristopher Nolan, el actor de Tenent, John David Washington, y las actrices de Wonder Woman y Capitan Marvel, Gal Gadot y Brie Larson. Otra celebridad que tendrá su momento será Tom Holland, el actor de Spiderman, quien estará promocionando lo que será la adaptación a la pantalla grande del juego de Uncharted. Además, Eddie Vedder, el famoso cantante de la banda Pearl Jam, dará un show exclusivo.

La cobertura, que podrá seguirse a través tanto del portal como del canal de YouTube de Infobae, estará a cargo de Jeremías Curci, quien cuenta con más de 10 años de experiencia dentro de la industria gamer y Ezequiel Leis, destacado por su experiencia también del mundo del cinematográfico. El doblaje del evento será llevado acabo por Federico Gentile, locutor de algunas de las radios más escuchadas del país y host de la Global Series de FIFA.

Seguí yendo

Por qué es importante la nueva edición de The Game Awards: anuncios, cambio de formato y la gran noche de los videjuegos

Marcin Blacha, guionista de Cyberpunk 2077: “Quería crear un personaje que fuera multidimensional y continuara creciendo mientras la historia progresara”

The Game Awards 2020: cómo y a qué hora ver la entrega de premios de la industria de los videojuegos