The Game Awards 2020: cómo y a qué hora ver la entrega de premios de la industria de los videojuegos

La séptima edición de la celebración más importante del gaming podrá seguirse a través de Infobae

Esta noche se llevarán acabo los The Game Awards 2020, la celebración más importante de la industria de los videojuegos. El evento, que se encargará de premiar a las producciones más destacadas del año en más de 20 categorías, se podrá seguir en directo por Infobae.com y el canal de YouTube de Infobae a partir de las 20.30 hs. Esta cobertura contará con la conducción de Jeremías Curci y Ezequiel Leis, y con el doblaje en simultáneo a cargo de Federico Gentile.

Al igual que en cada una de sus ediciones, la entrega de premios más importante del gaming se encargará de darle un cierre de año a la industria, el cual pese a ser especial por la pandemia de Covid-19, contó con una gran cantidad de producciones de alto vuelo como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons y Hades, entre otros.

El evento, que funciona como los “Premios Oscar” a la industria del cine, comenzará con su previa a través de los portales de Infobae a partir de las 20.30 hs. Esta contará con entrevistas exclusivas a distintos nominados de la noche, como Clint Hocking, director creativo de Watch Dogs: Legion; Julien Laferriere, productor de Assassin’s Creed Valhalla; Greg Kasarin, director creativo de Hades y Krzysztof Chomicki, Game Designer de Carrion.

Jeremías "Chopper" Curci y Ezequiel "Exo" Leis serán los conductores de la cobertura en vivo de The Game Awards 2020 con doblaje y locución de Federico Gentile

A su vez, en la previa a los The Game Awards también se repasarán cuáles son los nominados a las distintas categorías como es la de Juego del Año, la más codiciada de la noche. Esta estará muy peleada, dado que tanto The Last of Us Part II, como Hades o Animal Crossing: New Horizons cuentan con grandes chances de llevarse la estatuilla por distintos motivos.

Cabe destacar que esta séptima edición del evento no escapará a la pandemia y los protocolos con los que se vive hoy en día. Es por esto que la ceremonia cambiará su formato a una transmisión a distancia, dejando de lado el clásico presencial. Para que esta experiencia sea interesante, se transmitirá, en simultáneo, desde las ciudades de Londres, Tokyo y Los Ángeles a través de 45 plataformas de vídeo y con la posibilidad de reproducir en calidad 4K.

Más allá de esto, la celebración, como siempre, contará con la conducción y producción general del periodista Geoff Keighley, quien comenzó como Video Game Awards (VGA) y en 2014 mutó para convertirse en mucho más que una entrega de premios. El jurado, que estará compuesto por medios especializados alrededor del mundo, será el encargado de dejar muchas sorpresas, tal como sucede cada año.

Al igual que en las ediciones pasadas, Geoff Keighley será el encargado de conducir la celebración

Invitados de lujo

Como sucede en todo gran evento, muchas personalidades de distintos ambientes darán el presente. En esta ocasión, muchas de ellas estarán ligadas a la industria del cine, la cual está cada vez más implicada en producciones gamer. Tom Holland, conocido por su interpretación como Spider-Man en las últimas películas del universo cinematográfico de Marvel, será una de los invitados más importantes de la noche. Este, seguramente aparezca para promocionar lo que será la adaptación a la gran pantalla de Uncharted, una de las franquicias más exitosas de los últimos años.

Gal Gadot y Brie Larson son las actrices confirmadas para el evento. La aparición de la actriz de Wonder Woman 1984 puede estar directamente relacionada a la presentación de material de la próxima película de la franquicia: WW 1984. Esta nueva película, que será parte del universo cinematográfico de DC Comics, se estrena el día de hoy en muchos países y los TGA pueden ser un lugar ideal para presentar algún avance exclusivo.

Por el lado de Brie Larson, la inclusión de la actriz no estaría atada a ninguna película dado que la actriz de Capitana Marvel, entre otras películas, este año se mostró cercana al mundo del gaming cuando se declaró fan de Animal Crossing: New Horizons, el juego de Nintendo. Meses atrás, la heroína del MCU se encargó de mostrar su isla dentro del simulador y, a su vez, expresó su amor y cercanía a los videojuegos.

Brie Larson, la actriz de Capitana Marvel, reveló este año su fanatismo por Animal Crossing: New Horizons, el videojuego de Nintendo

A estas presentaciones hay que sumarle la del premiado director Cristopher Nolan, quien tranquilamente puede entregar algún premio como Mejor Narrativa o Mejor Dirección, y la de John David Washington, actor de Tenet. La música también dará el presente en la noche con un show de Eddie Vedder, el mítico cantante de Pearl Jam.

Cobertura especial de Infobae

La cobertura, que podrá seguirse a través tanto del portal como del canal de YouTube de Infobae , estará a cargo de Jeremías Curci, quien cuenta con más de 10 años de experiencia dentro de la industria gamer y Ezequiel Leis, destacado por su experiencia también del mundo del cinematográfico. El doblaje del evento será llevado acabo por Federico Gentile, locutor de algunas de las radios más escuchadas del país y host de .

Por otro lado, Mauricio Baccelliere estará en el minuto a minuto de lo que suceda en el evento y Ayelén Zabaleta será quien cubrirá en las redes sociales de Infobae Gaming. La producción será supervisada por Nicolás Spalek, mientras que la coordinación y dirección de la cobertura estará bajo responsabilidad de Mariano Ojeda.

Jeremías "Chopper" Curci y Ezequiel "Exo" Leis serán los conductores de la cobertura en vivo de The Game Awards 2020

Seguí leyendo

Greg Kasavin, director creativo de Hades, nominado a juego del año: “No es frecuente que videojuegos de equipos pequeños destaquen y puedan competir con los AAA”

Krzysztof Chomicki, Game Designer de Carrion: “Ser nominados en The Game Awards es una oda a nuestro trabajo”

Las actrices de Wonder Woman y Capitana Marvel, Gal Gadot y Brie Larson, darán el presente en los The Game Awards 2020