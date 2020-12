Greg Kasavin, director creativo de Hades, nominado a juego del año: “No es frecuente que videojuegos de equipos pequeños destaquen y puedan competir con los AAA”

Entrevista a Greg Kasavin | Director creativo de Supergiant Games

Este jueves 10 de diciembre es la entrega de los Game Awards, la fiesta de la industria del gaming que celebra y premia a los videojuegos más importantes del año. La cobertura la vas a poder seguir por Infobae.com y el canal de YouTube de Infobae a las 20.30 hs . En este contexto, y como previa al gran evento de este jueves, Infobae habló en exclusiva con Greg Kasavin, director creativo de Hades y del resto de las producciones que pasaron por el estudio como Bastion, Transistor o Pyre.

The Game Awards 2020 es el evento que, al igual que los Oscars con el cine, se encarga de premiar a las mejores producciones de la industria de los videojuegos. En esta ocasión, entre los competidores por el galardón más importante, el de Juego del Año, se encuentra Hades, una producción indie del pequeño estudio Supergiant , la cual, a través de una interesante historia, una pulida jugabilidad y un uso adecuado de todos los elementos del género roguelike, se hizo un lugar entre títulos de categoría AAA como The Last of Us 2.

Greg Kasavin habló con Infobae Gaming sobre la importancia de estas 8 nominaciones a los The Game Awards, los factores que llevaron al juego a ser nominado para Juego del Año, la complejidad de la adaptación de una historia basada en la mitología griega y si están pensando en llevar al título a otra plataforma, dado que por el momento solo está en PC y Xbox One.

El título toma todos los elementos del género roguelike a la perfección

Los TGA no son un evento más para Hades. Hace dos años, el roguelike de Supergiant hizo su debut en la entrega de premios con la presentación de su tráiler y lanzamiento en la tienda de Epic Games, algo que significó el inicio de su camino en el mercado: “El anuncio y el lanzamiento de Hades en Early Access en diciembre de 2018 durante los The Game Awards fue un emocionante para nosotros. Nunca habíamos hecho algo así, ni creado un juego en Early Access”, explica Kasarin.

Hoy en día, sin embargo, la conexión del título con el evento será otra, ya que fue nominado a ocho premios, lo que lo convierte en uno de los protagonistas de la noche: “No es tan frecuente que los juegos de equipos pequeños se destaquen y puedan competir en las mismas categorías que los grandes títulos AAA, creados por equipos más grandes. Pero para nosotros es un gran honor estar en considerados para tantas categorías”.

Zagreo, el hijo de Hades, es el protagonista de la trama

El título invita a los usuarios a sumergirse en una historia llena de énfasis y muy bien desarrollada desde el punto narrativo. Esta es llevada adelante por el personaje principal, Zagreo, quien tiene una relación complicada con su padre, el dios Hades, y busca escapar de su control. Como bien indican estos nombres, el eje central de la trama se apoya en la mitología griega, algo que da el pie a la presentación de una gran cantidad de dioses y figuras relacionadas.

“Creo que, con nuestros juegos anteriores, de alguna manera, practicamos para este”, indica Kasavin, quien fue el responsable de darle enfoque a la trama. “Tenemos un punto de vista de la mitología griega en general y existen muchas adaptaciones de ella… entonces ¿De qué sirve agregar otro a menos que sientas que tenes una cierta perspectiva al respecto, que realmente no se ha visto tanto antes? Ver a estos dioses a través del lente de una familia disfuncional fue nuestro punto de vista. Porque son una gran familia, complicada, desordenada. Son personajes cambiantes, tantos los héroes como los dioses. Nos vemos reflejados en ellos. Si ellos no pueden ser perfectos, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros? Creo que ideas como esas son realmente intrigantes y queríamos retratarlos como personas que son complicadas”.

En cuanto a su jugabilidad, el título entrega todos los elementos del género roguelike, y lo hace a la perfección. Este segmento, que también puede conocerse como videojuegos de mazmorras, tiene como eje que la historia va transcurriendo en escenarios en serie que funcionan como calabozos. Esto, a su vez, está condicionado a un cambio continuo, dado que a medida que se avanza, cada nivel va presentando cambios en sus condiciones, que pueden ser tanto enemigos como atmósfera.

Otra de las características del género es que cuando el personaje muere, el jugador debe volver a empezar desde cero, algo que invita al usuario a ir mejorando de forma gradual y así poder afrontar los retos con más conocimiento tanto de los enemigos como de las trampas. “Realmente disfrutamos de realizar juegos donde jugas una vez y morís, y después debes comenzar de nuevo una y otra vez, y que cada una de esas veces sea diferente a la anterior. Los títulos de así suelen ofrecer una dificultad brutal, porque arrancas devuelta sin nada”, indicó Garavin.

Relativo a esto, el director creativo explicó el punto de vista desde donde explotan esta característica: “Nosotros sentimos que esa dificultad no es realmente el punto especial de este tipo de juegos. Solo es necesario empezar de nuevo. Entonces nos gustó la idea de un juego continúo. En Hades la historia sigue su curso sin importar qué”.

Esto último es uno de los factores claves del éxito del juego y del feedback positivo por parte de los usuarios, quienes en cada retorno al punto cero se encuentran con nuevos diálogos e interacciones, las cuales alientan a continuarjugando. “Hay juegos que pueden ser adictivos de forma negativa, porque tienen bonus o lo que sea. En estos tenés que jugar todos los días para evitar que se te desmorone la granja. Hades no tienen sistemas de ese tipo. La única razón por la que seguís jugando es porque querés, porque deseas saber cómo se desarrolla la historia o cosas de esa naturaleza. Así, los jugadores elijen pasar mucho tiempo, porque disfrutan de estar en este mundo, descubriendo una historia distinta y viendo hasta donde esta puede llegar”.

Al morir y empezar de nuevo, la trama presenta nuevos diálogos e interacciones con otros personajes

Pese a que Hades cuenta con todas las armas para atraer usuarios y pelearles a títulos de gran presupuesto, no deja de ser un videojuego realizado por un estudio independiente y pequeño como es Supergiant, el cual trabaja con características puntuales como la perspectiva, la música y la dirección de arte, la cual es fácilmente reconocible y encadenable entre sus producciones. “Creo que nuestros juegos se construyen en torno a las personas que tenemos en nuestro equipo. Elegimos el concepto de un juego basándonos en lo que creemos que podemos hacer bien y en lo que realmente queremos lograr a nivel personal”, explica Kasarin sobre como encaran cada proyecto desde la desarrolladora.

En un año difícil a nivel general por la pandemia, Supergiant tuvo que afrontar el desafío de lanzar la versión final del juego, la tan esperada por los fans luego de dos años en Early Access. Kasavin explica que esto no los afectó y que siempre pudieron trabajar a distancia durante el proceso que desembocó en el lanzamiento de septiembre. Sin embargo, destaca que este objetivo les fue de mucha ayuda, ya que les permitió enfocarse en una época donde pasaron muchas cosas.

El futuro inmediato de Hades lo posiciona como protagonista de la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos. El título fue nominado a ocho categorías: Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Música, Mejor Interpretación, Mejor Indie y Mejor Juego de Acción. Al ser consultado por cual de estas sería su elección en caso de poder elegir una, Kasavin, entre risas, apunta a que es una “respuesta fácil” y nombra al premio de Juego del Año.

El combate en tiempo real es uno de los puntos fuertes del título

No obstante, el director creativo toma enserio la idea y pone en perspectiva todo lo realizado por sus compañeros. Entre los posibles premios destaca su antojo personal de triunfar en Mejor Actuación, donde aparece Logan Cunningham, quien le dio voz a Hades y a otros cinco personajes: “Fue el actor de voz de todos nuestros juegos. Me encantaría verlo ganar porque es espectacular”. Por otro lado, Kasavin no deja de lado su deseo de que Hades triunfe en la categoría de Mejor Narrativa, dado su trabajo en el guion del juego: “Sería mucho para mí, como alguien que trabajó en ella para este juego y que siempre desea contar historias”. Más allá de esto, con mucha humildad, deja en claro que el haber sido nominados es un honor y que si no ganan nada aún es genial el haber sido considerados.

Pese a que el presente de Hades da a pensar que el estudio puede estar pensando cosas a futuro para continuar con el éxito, Kasarin explica que por el momento no planean llegar a otras plataformas y que siguen enfocados en su versión para PC y Nintendo Switch. Relativo a esto comenta que se encuentran trabajando en un parche para permitir el cross save y traspasar el progreso entre ambas versiones. No obstante, recalca que siempre están atentos a las oportunidades que se presenten, pero que van “paso a paso”.

Hades, uno de los nominados a Juego del Año en The Game Awards 2020, está disponible para PC, Mac y Nintendo Switch.

