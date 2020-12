Oscar Isaac será el encargado de interpretar a Solid Snake en la película de Metal Gear Solid

Oscar Isaac será el encargado de interpretar a Solid Snake en la adaptación cinematográfica

Durante los últimos meses, el mundo del cine se encontró ligado al de los videojuegos, dado que están en desarrollo las producciones de las películas de Uncharted, Mortal Kombat y Metal Gear Solid. El gran misterio de esta última pasaba por quien sería el encargado de interpretar a Solid Snake, el gran protagonista de la saga. Esta tarea, según confirmó el medio Deadline, será llevada acabo por Oscar Isaac, conocido por su trabajo como Poe Dameron en la última trilogía de Star Wars.

Pese a que la elección de Isaac como Solid Snake pueda causar alguna que otra sorpresa, gusto o disgusto, el actor ya había perfilado sus intenciones de tomar el trabajo. Hace algunas semanas, el actor guatemalteco que supo interpretar a Apocalipsis en la saga de X-Men, respondió “Metal Gear Solid” cuando le consultaron que en cual adaptación de videojuegos le gustaría participar.

Al parecer, según informó el medio Deadline, el actor cumplirá su deseo y será el encargado de ponerse el parche en la adaptación cinematográfica de la franquicia creada por Hideo Kojima. Fisicamente, este parece dar bastante en el clavo con el personaje, algo que se puede apreciar en la ilustración realizada por el artista BossLogic, quien lo personificó como Solid Snake.

Oscar Isaac en la presentación de "Star Wars: The Rise of Skywalker" en Londres (Foto: Reuters/Henry Nicholls)

La película, que estará a cargo de Sony Pictures, será dirigida por Jordan Vog-Roberts, un joven director que ya estuvo al frente de la gran producción Kong: Isla Calavera. A través de su cuenta de Twitter, el director se encarga de mostrar como van los avances del proyecto, el cual seguramente crecerá a pasos agigantados con la confirmación del actor principal.

No obstante, más allá de la dirección de Roberts, será Derek Connolly quien le de estructura a la historia, ya que este estará a cargo del guion. Este cuenta con bastante experiencia en franquicias de gran talla, dado que trabajó en Star Wars: The Rise of Skywalker, en las últimas películas de Jurassic Park y también Kong Island, donde ya hizo dupla creativa con quien será el director de Metal Gear Solid.

En una entrevista con el medio GameReactor hecha unos meses atrás, Roberts explicó cual es su mirada sobre lo que debe contar la película de MGS: “Primero tener que entender todas las cosas y,con inteligencia, saber en qué centrarte específicamente, combinar, unir y remezclar en cuanto a la historia que vas a contar, o a las partes de la historia... Como, por ejemplo, cuando en el Metal Gear original Boss y Snake en realidad se enfrentan, que es algo que no se ha recreado con la fidelidad del resto de juegos en la franquicia”.

Metal Gear solid 2 fue desarrollado por Konami.

A su vez, el director adelantó que están utilizando una técnica para la realización del guion que le “encanta”. Sin dudas, Roberts y su equipo se encuentran muy enfocados en lo que será la trama de la película, algo que seguramente decantará su éxito o no, dado la pertenencia e importancia que está tiene para los fans más acérrimos de la saga.

Por lo pronto, más allá de la confirmación de Isaac como Solid Snake, habrá que esperar a que se continúen filtrando novedades acerca de la producción, la cual, debido a la pandemia, tuvo que retrasarse. Esto claramente afectó su fecha de lanzamiento, la cual todavía no fue estipulada por Sony.

