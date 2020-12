Qué otras franquicias se sumarán a la actual temporada de Fortnite

La temporada 5 del capítulo 2 de Fortnite comenzó hace pocos días, pero ya presentó interesantes novedades para los usuarios. Con la idea de reclutar cazadores de los distintos rincones del espacio y el tiempo, se sumaron personajes de The Mandalorian y God of War con gran variedad de ítems y cosméticos, pero todavía hay más.

Al tratarse de uno de los títulos más populares del mundo, las noticias, rumores y filtraciones no tardan en hacerse de público conocimiento y en estos últimos días se revelaron cuáles son las posibles futuras incorporaciones con las que contará el battle royale de Epic Games.

Por un lado, rumores apuntan a una colaboración con la franquicia Halo. Así como PlayStation dijo presente con Kratos, Xbox también tendría a la cara de sus estudios presente en Fortnite con Master Chief, así como también su glider, vehículo y pico correspondiente. Luego de esos rumores, aparecieron imágenes de estas posibles incorporaciones, pero se desconoce por ahora si son reales. Por otro lado, aunque sean ciertas, es posible que la colaboración haya sido pensada para acompañar el lanzamiento de Halo Infinite, la nueva entrega de la franquicia que estaba inicialmente planeada para estas fechas, pero que llegará finalmente en 2021.

Imágenes sugieren que Halo también se sumará a Fortnite con una variedad de ítems (Foto: Twitter)

Continuando con la temática de cazadores, algunos jugadores ya descubrieron diferentes pistas en el nuevo mapa que apuntan a la futura incorporación de Depredador (Predator). En un área llamada “Stealthy Stronghold” se pueden ver algunos elementos que hacen referencia a la última película de la saga, “El Depredador” (The Predator). Además, el nombre de dicha área ya hace referencia al modus operandi del personaje y parece ser un guiño directo.

Lo que resta saber es cómo será su participación en el battle royale, porque podría llegar con un paquete de cosméticos, al igual que el resto de los personajes mencionados, o podría tratarse de un evento especial donde los jugadores se tengan que enfrentar al Depredador.

Lo cierto es que bajo la temática de “cazadores”, la cultura pop y el mundo del entretenimiento todavía tienen muchos más personajes para aportar. La temporada recién comenzó y hay lugar para muchas sorpresas y participaciones más en lo que queda de este año y comienzos del siguiente.

Jugadores de Fortnite descubrieron pistas que apuntan a la incorporación de Depredador al battle royale (Foto: Twitter)

Fortnite viene de realizar un enorme crossover con Marvel que culminó con un evento en vivo que enfrentó a los Avengers con el villano Galactus, pero fue sólo una de las tantas acciones que se llevaron a cabo dentro del título de Epic este año. Durante la pandemia, el battle royale fue uno de los videojuegos que más crecimiento registró gracias a que exploraron muchas más posibilidades fuera de la fórmula.

Se introdujo un modo sin armas que abrió la posibilidad a la realización de más conciertos en vivo y hasta se proyectaron películas para los jugadores de todo el mundo. A pesar de haber tenido un 2019 impresionante, Fortnite no paró y está por cerrar un año sin precedentes en términos de público y recaudación.

Por otro lado, también protagonizó algunas controversias, siendo la más relevante la que llevó a Epic Games a entrar en conflicto con Apple. Como resultado de esta contienda que sigue en pie al día de hoy, los usuarios de iOS no pueden disfrutar de la temporada 5 del capítulo 2 porque el título no se puede actualizar en los dispositivos con dicho sistema operativo. Luego de varias acciones públicas de parte de ambas compañías, el conflicto continúa en el terreno legal y no parece tener una solución a la vista en el futuro cercano.

Mientras tanto, usuarios del resto de las plataformas pueden hacerse con skins de Mandalorian, Kratos, el Guasón y más novedades. Aquellos que cuenten con una de las consolas de la nueva generación, PlayStation 5 o Xbox Series X/S, también pueden disfrutar del título gratuito con mejoras de gráficos y de rendimiento, así como también el infaltable crossplay.

