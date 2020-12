Zlatan Ibrahimovic continúa su guerra contra EA Sports por sus derechos de imagen

Una de las figuras más importantes del fútbol en los últimos tiempos, Zlatan Ibrahimovic, parece que llevará su conflicto con EA Sports hasta donde sea necesario. Hace unos días, el sueco comenzó su litigio con la productora por utilizar su imagen en su juego FIFA 21, algo que según el delantero no tenían permitido dado que no habían comprado sus derechos. Esto desencadenó en acusaciones cruzadas, declaraciones de los representantes y en el silencio de la FIFA y del sindicato de jugadores FIFPro, siendo este último uno de los actores principales del problema.

En el día de ayer, Zlatan sumó un capítulo en esta guerra que pinta con no llegar a buen puerto. “Tus juegos no se tratan de derechos de imagen colectiva sino individuales. No le compraste a FIFPro porque nos lo dijeron. Tampoco al AC Milán ni a mí. ¿A quién se lo compraste entonces?”, disparó el sueco desde su cuenta de Twitter, poniendo bajo el manto de duda el accionar de la desarrolladora norteamericana a cargo del simulador número uno del deporte rey.

Para entender cuando inició esta serie de acusaciones hay que remontarse al 24 de noviembre, día en el que el delantero del AC Milán denunció a EA por utilizar su imagen: “¿Quién ha autorizado a FIFA EA Sport a usar mi nombres y mi cara? No me habían dicho que yo era miembro del FIFPro y, si lo soy, me han inscrito sin haberme realmente informado, de manera dudosa. Y una cosa es cierta, nunca he autorizado a la FIFA ni a FIFPro de ganar dinero conmigo”.

Zlatan Ibrahimovic acusa tanto a EA como a FIFPro sobre el uso sin permiso de su imagen (Foto: Reuters | Daniele Mascolo)

Estas acusaciones fueron rápidamente contestadas por la desarrolladora, la cual explicó que trabajan con una gran cantidad de ligas, equipos y talentos individuales con el fin de asegurar que los futbolistas se incluyan en su título estrella, FIFA 21. No obstante, EA señaló que FIFPro, el representante mundial de jugadores de fútbol profesional, era una de las entidades encargadas de resolver estos temas. “Se asocia con todas una serie de licenciantes para negociar acuerdos que beneficien a los jugadores y sus sindicatos”, indicó la productora sobre el funcionar de esta.

Con esta respuesta, Electronic Arts puso sobre el foco a FIFPro, entidad que paso a ser el gran eje del asunto. Este accionar es más que entendible, dado que a las quejas de Zlatan Ibrahimovic se sumaron las de Gareth Bale, el ex futbolista del Real Madrid, quien también cuenta con repercusión en las redes sociales. Cuando el galés salió al cruce se pensó en una acción publicitaria, algo en lo cual este problema claramente no desembocó, sino que sumó más actores, como el agente del delantero, el polémico Mino Raiola.

A través de su cuenta de Twitter, el también representante de jugadores como Paul Pogba, golpeó duro a la desarrolladora, señalando que no son “una fundación solidaria” y que se trata de “una cuestión de dinero”. A su vez, explicó por qué el tardar de la denuncia, dada la gran cantidad de FIFA donde aparece el sueco: “La razón de por qué no hacemos las cosas antes o ahora es algo de lo que nos ocuparemos en el futuro y que no debemos explicar ahora”. Para concluir su mensaje, resaltó que es todo una cuestión de derechos de imagen y quien los explota.

Mino Raiola, el representante de Zlatan, uno de los responsables de la guerra del delantero con EA Sports (Foto: AFP)

Más allá de esto, Raiola volvió a disparar contra EA Sports el día de ayer, llamando a los clubes a “despertarse” frente a las políticas de derechos de imagen que maneja EA Sports. Pese a que este accionar por parte del manager puede ser tanto un acto egoísta como de preocupación por el mundo del fútbol en general, lo cierto es que la motivación pasa por el dinero. Esto quedó en claro en una de las publicaciones del italiano, quien subió un gráfico con las ganancia de la franquicia FIFA, la cuál señala que ganó más de mil quinientos millones de dólares con su edición 20.

Más allá de las intenciones personales o no, estas acusaciones no hacen más que poner bajo el foco el accionar de EAy como consigue sus derechos de imagen, algo que, pese a la respuesta, no quedó claro. Las palabras del estudio solo involucraron con más responsabilidad a su intermediario, FIFPro, el cual, por el momento no se pronunció al respecto, algo que deja aún más dudas a quienes ven esta guerra desde afuera.

Quedará esperar para saber como continuará este litigio, el cual, por ahora, parece no tendrá más respuestas por parte de EA y si ataques por parte del sueco y su representante. Habrá que esperar también el accionar del A.C Milan, club donde juega el delantero, dado que la institución es partner oficial del videojuego, algo que podría involucrar los derechos del jugador y su permitida utilización.

El AC Milan es partner oficial de FIFA 21

El final de este litigio será crucial tanto para la desarrolladora como para los jugadores, dado que podría servir de ejemplo para abrir el camino que tendrán a futuro los derechos de imagen en el mundo de los videojuegos. Cabe recordar, por ejemplo, el problema que tuvo Maradona con Konami. El estudio japonés alegaba que al ser partner del Barcelona podía utilizar su imagen. Esto terminó en juicio a favor para quien supo ser el mejor jugador del mundo.

También se puede tomar de ejemplo lo que sucede en la liga brasileña de fútbol. Esta figura en FIFA, dado que se pueden utilizar la mayoría de los clubes, pero no así a los jugadores, quienes hace ya varias ediciones pusieron su voz en alto para que el juego no tenga sus derechos de imagen. Por ejemplo, la figura del Flamengo, Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, figura con su nombre falso: Oswaldinato.

Con tiros desde todos lados, el próximo capítulo de esta batalla promete mucho, dado que determinará, en gran parte, el futuro de los jugadores y sus derechos de imagen. Cerrando el panorama, y en lo inmediato, la aparición de Zlatan en el juego, la cual parece tener los días contados, al igual que la de Gareth Bale.

