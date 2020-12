La segunda temporada de Rocket League introducirá una nueva arena y los himnos de jugador

Rocket League iniciará su segunda temporada el 9 de diciembre

Psyonix, la productora a cargo de Rocket League, anunció que su franquicia estrella comenzará su segunda temporada el próximo 9 de diciembre. Esto significará un gran paso para el título, dado que le servirá para aún pisar más fuerte dentro de los ftp, segmento al cual arribó el pasado mes de septiembre. Las novedades que introducirá esta season pasarán por una nueva cancha, una opción de himnos de jugador y la renovación del Rocket Pass.

Desde su lanzamiento como juego free-to-play, Rocket League ambicionó a gran escala, intentando entregar un título pulido, optimizado y que pueda aprovechar las microtransacciones, tal como sucede en otros grandes del género, como Fortnite. Esto, durante la primera temporada, comenzó a funcionar para Psyonix, algo que seguramente querrán repetir con esta segunda.

La novedad más importante que introducirá la segunda temporada pasará por la renovación del Rocket Pass. Los usuarios tendrán la posibilidad de disfrutar de más de 70 niveles de recompensas que darán interesantes objetos, entre los cuales se encuentra el nuevo auto R3MX. En caso de contar con Premium, este último se desbloqueará automáticamente para sumarse al garage.

La nueva arena se llamará Neon Fields

A su vez, entre estos también aparecerán distintos tipos de objetos que se moverán al ritmo de la música del menú y de la arena. Esto va en sintonía con la introducción de los nuevos “Himnos de Jugador”, los cuales sonarán en jugadas claves como una salvada épica, un gol o al conseguir el premio a MVP de la partida. Estos se podrán ir desbloqueando través de los Challenges, Rocket Pass y la Item Shop.

No obstante, Max Parker, manager editorial de Psyonix, subrayó en su publicación en el blog de PlayStation que el pase premium, además de servir para aumentar el xp, también permitirá el acceso a Pro Tiers una vez pasado el nivel 70. Ahí se podrán conseguir versiones Painted, Certified y Special Edition de artículos del Rocket Pass.

Otra de las novedades más importantes de esta próxima temporada pasará por la incorporación de una nueva arena. Se trata de Neon Fields, la cual estará disponible desde el 9 de diciembre tanto en partidas en línea como privadas. El tráiler de la season permite ver un poco como será esta cancha predominada por el negro y el naranja.

El título recibirá dos canciones exclusivas realizadas por el DJ Kaskade

El soundtrack, por su parte, también recibirá novedades, ya que Psyonix se asoció con el sello discográfico de música electrónica Monstercat. Esto permitirá la introducción de las nuevas canciones realizadas exclusivamente para el juego por Kaskade. Una de ellas, “Flip Reset”, es la que se puede oir en el tráiler de la segunda temporada.

Para concluir con todas las novedades que tendrá la segunda temporada Rocket League, no se puede dejar de mencionar los beneficios para los suscriptos a PlayStation Plus. Estos usuarios podrán reclamar un bundle que incluirá el Hypernova G1 Boost, las ruedas SLK-VL, el rastro Lightning Plus Trail y y la calcomanía Vice SE Breakout Decal.

Sin dudas, esta nueva temporada de Rocket League ambiciona con situar al juego en lo alto del género free-to-play, una tarea para nada sencilla y que necesita la introducción constante de contenido para poder competir contra otras franquicias.

Uno de los eventos más importantes de la primera temporada fue el de los Cazafantasmas

Para quien no lo conoce, Rocket League es un juego de fútbol, pero con “autitos de juguete”. Los partidos ocurren en canchas más reducidas que las convencionales, con una pelota enorme y pequeños vehículos como jugadores. El objetivo es claro: colocar la pelota dentro del arco rival. Es en el “cómo” donde el título demuestra una ideal original y pulida, la cual funciona en muchos niveles.

El modo convencional de enfrentamiento es de tres usuarios contra otros tres. Rocket League también cuenta con modos de dos contra dos, un mano a mano e incluso una locura de hasta ocho jugadores en pantalla. Los partidos se pueden disfrutar en una cantidad elevada de escenarios disponibles, entre los cuales se incluyen de manera gratuita a todos los que han ido saliendo al mercado a lo largo de los años, como contenido descargable.

Rocket League puede descargarse gratuitamente desde los stores de PlayStation 4, Xbox One y PC, a través del launcher de Epic Games.

Seguí leyendo

Primer acercamiento oficial a la PlayStation 5 en Argentina: te contamos cómo se siente la nueva consola

PlayStation 5: cómo y a qué hora se puede ver el lanzamiento de la consola en Chile y Agentina que contará con Bizarrap y Ángela Torres entre otros

Estos son los juegos destacados que llegan al servicio de suscripción de Xbox en diciembre