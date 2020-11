League of Legends: Wild Rift anunció una nueva beta abierta

La compañía aún no anunció cuando será la beta en Latinoamérica

Riot Games, la desarrolladora a cargo de una de las franquicias más importantes de la industria de los videojuegos, League of Legends, anunció que Wild Rift, uno de los títulos que se desprenderá del la lore de LoL, abrirá su beta abierta el próximo 10 de diciembre para dispositivos Android e iOS. Así, este comenzará a su aventura, la cual desembocará en consolas, algo inédito para la saga.

Según anunció la desarrolladora, el pre-registro para la beta abierta ya puede realizarse a través de la página oficial del juego. A su vez, indicaron que por el momento solo los usuarios de dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS podrán descargarlo. Cabe destacar que por el momento solo se anuncio la apertura para el territorio europeo. El latino, a su vez, deberá esperar un poco más.

Según indicaron hace unos meses atrás desde Riot, el plan es hacer que Wild Rift llegue a los distintos mercados con su beta abierta. Además, indicaron que tenían en cuenta la gran cantidad de jugadores que iban a registrarse para probarlo, por lo que las elecciones de estos serían totalmente aleatorias.

Los jugadores se encontrarán con una experiencia dinámica en pantalla

Para quien no conoce lo que ofrecerá Wild Rift, debe saber que este tendrá la misma dinámica de League of Legends, con 5 versus 5 pero en partidas mucho más cortas: una duración de 15 minutos en lugar de los 45 habituales. No se trata simplemente de un porteo de la experiencia de PC para otras plataformas, sino que es un juego desarrollado íntegramente desde cero que busca satisfacer de otra manera a los usuarios.

Otra de las características con las que contará este juego es un esquema de controles táctiles que tendrá una interfaz adaptada para poder usar de manera eficiente y dinámica en dispositivos móviles. Por lo tanto, el jugador que decida jugar Wild Rift no necesitará de un joystick ni otro periférico para poder jugar.

Su pantalla estará distribuida de una forma sencilla y dinámica. Los botones de habilidad se ubicarán en la parte inferior derecha, mientras que en la izquierda el mapa tomará su protagonismo. Este, sin embargo, irá desapareciendo a medida que sea necesario para no ensuciar la visión del jugador y entorpecer la partida.

El título tendrá a los campeones de siempre e introducirá algunos nuevos

En cuanto a los campeones, los jugadores se encontrarán con 6 nuevos: Amumu, Dr. Mundo, Jarvan IV, Sona, Singed y Varus. Por el lado de los artículos cosméticos, el usuario se encontrará con 300 nuevos. Entre estos habrá poses, emblemas y baratijas, las cual permitirán alardear de un asesinato ante los rivales.

El sistema de clasificatorias también tendrá varias novedades. Una de ellas será el rango Esmeralda, el cual debutará con este juego. Para poder participar de estas, el usuario podrá utilizar el sistema de puntos de victoria para competir contra los mejores de su clasificación pertinente.

SIn dudas, esta próxima entrega de la franquicia de League of Legends ofrece una gran oportunidad para los fanáticos de la saga. El título, al menos por el momento, auspicia una experiencia totalmente nueva, con una jugabilidad que promete darle más dinamismo a las partidas que las que hay actualmente en PC. Habrá que ver como este impacta y cómo será su jugabilidad, uno de los factores claves que determinará si el juego llega a tener el éxito que desde su desarrolladora esperan conseguir.

