La saga “Mass Effect” anunció su Edición Legendaria y un nuevo videojuego

Trailer de Mass Effect: Legendary Edition

Para quien no la conozca, Mass Effect es una franquicia iniciada en el año 2007 por el estudio BioWare. Dicha compañía es muy conocida entre los amantes de los juegos de rol, gracias a clásicos como Dragon Age, Baldur’s Gate y Star Wars: Knights of the Old Republic.

Con Mass Effect crearon una trilogía exitosa del género “ópera espacial”, la cual permite encarnar al comandante Shepard (o a la comandante, ya que se puede elegir el sexo del personaje) en una trama que incluye diversos planetas y razas alienígenas . También desarrollaron Mass Effect: Andromeda, un título independiente de los anteriores, con nuevos personajes y locaciones. Este último no fue recibido tan positivamente por el público, aunque cuenta con muchos aciertos, como el sistema de combate más pulido de todos.

En el día sábado 7 de noviembre tuvo lugar la fecha “N7”. Ésta es una fecha de celebración entre los fanáticos, ya que ese código hace referencia a las principales fuerzas espaciales de la franquicia. Hace años solía ser una fecha de importantes anuncios y este 2020 volvió a serlo.

Mass Effect 2 fue publicado por Electronic Arts en 2010.

El primer anuncio realizado corresponde a una “Edición Legendaria” de la trilogía original. Esta nueva versión consistirá en ediciones “actualizadas” de los tres títulos originales, con mejores texturas, modelos, efectos, resoluciones, tasa de cuadros por segundos y otros aspectos técnicos. En concreto, se prometen versiones optimizadas para resoluciones 4K Ultra HD .

A su vez, las tres entregas contarán con la totalidad del contenido descargable lanzado al mercado . Éste no sólo consiste en armas, armaduras y otros detalles cosméticos, sino también en espectaculares misiones adicionales para la campaña. Algunas de ellas, en especial las de Mass Effect 2, son de las mejores historias de toda la saga.

Sin embargo, es importante entender un punto clave sobre esta Edición Legendaria. La misma consiste en remasterizaciones de estos videojuegos, no en remakes o reimaginaciones . Es decir, los tres primeros Mass Effects tendrán mejores visuales y detalles, pero serán exactamente los mismos juegos de hace años. No es una situación como la que ocurre con Demon’s Souls, exclusivo de PlayStation 5, el cual ha sido recreado de cero para la nueva consola de Sony.

Mass Effect Andromeda fue publicado por Electronic Arts en 2017. (Foto: Twitter)

Lo anterior no es necesariamente un punto negativo. Básicamente, porque permitirá a un público nuevo sumergirse en esta épica historia, sean jugadores de la actual generación de consolas o de la siguiente, lo cual ya es un mérito loable. Sin embargo, también se siente como una oportunidad desaprovechada . Aunque la segunda y la tercera entrega han resistido el paso del tiempo y se pueden jugar sin problemas, lo mismo no puede decirse completamente del juego original. Sigue contando con una trama excelente y un elenco de personajes fantásticos, pero su sistema de combate ha empezado a mostrar el paso del tiempo, con mecánicas anticuadas y un sentimiento general incómodo.

Por otro lado, el segundo anuncio del N7 fue quizás el más interesante. BioWare confirmó que un “equipo de veteranos” está trabajando en una nueva entrega, luego de años sin noticias sobre la saga . Si tendrá algo que ver con la trilogía original o con Mass Effect: Andromeda, es muy temprano para saberlo. Lo único que se ha mostrado es una imagen en un planeta desconocido, con una nave espacial aterrizada y cuatro tripulantes en la lejanía, indistinguibles.

Desde BioWare han anunciado que esta futura entrega recién está en las primeras etapas de desarrollo, por lo que seguramente falten algunos años para ver al título en acción, y otros tantos para que llegue al mercado . Se estima que llegue a PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5.

Mass Effect Andromeda no fue muy bien recibido por los fans de la franquicia. (Foto: Twitter)

Para finalizar, la Edición Legendaria de los primeros títulos aún no cuenta con una fecha exacta de salida. Será en la primera mitad de 2021, para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Seguí Leyendo:

La remake de Demon´s Souls presentó cómo será el modo foto y la personalización de personajes

Call of Duty: Black Ops Cold War: todas las novedades que incluirá el próximo capítulo de la franquicia

NBA 2K21 presentó más sobre las novedades que incluirá la versión para PlayStation 5 y Xbox Series X/S