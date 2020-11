Star Wars Jedi: Fallen Order se sumará al catálogo de Xbox Game Pass

El título llegará a EA Play y Xbox Game Pass el 10 de noviembre

Microsoft anunció que Star Wars Jedi: Fallen Order, uno de los últimos videojuegos de la franquicia creada por George Lucas , se sumará el próximo 10 noviembre a Xbox Game Pass, su servicio de juegos por suscripción, tanto para consolas como PC. Este arribará como fruto de la integración que tendrá la plataforma con EA Play, alianza que permitirá a los usuario disfrutar la mayoría de títulos de la desarrolladora estadounidense.

Sin dudas, la alianza generada entre EA Play y Xbox Game Pass está destinada a traer muchas alegrías a los usuarios de la consola de Microsoft, dado que tendrán acceso a los mejores títulos del catálogo de Electronic Arts. Una de las primeras muestras de este benificio puede verse reflejado con Star Wars Jedi: Fallen Order, un título de alto vuelo.

No obstante, no solo los suscriptores de Xbox Game Pass tendrán la posibilidad de disfrutar de este juego, dado que quieren estén suscriptos a EA Play, tanto en PC como en PlayStation 4 podrán acceder a él. Cabe destacar que esta alianza formada entre las empresas no hace desaparecer a la plataforma de Electronic Arts de manera individual.

Jedi: Fallen Order se convirtió en el videojuego más vendido de la franquicia

Jedi: Fallen Order se sitúa poco después de “Star Wars: Episodio III – La Venganza de los Sith” y se centra en Cal Kestis, un joven aprendiz de Jedi que debe lidiar con las consecuencias de la Orden 66, aquella nefasta directiva del Emperador que acabó con casi todos los Jedi de la galaxia. El protagonista se encuentra escapando del Imperio, que envío a uno de los aprendices de Darth Vader para terminar de una vez por todas con el lado luminoso de la Fuerza.

Vale remarcar que el año pasado, Jedi: Fallen Order se convirtió en el título más rapidamente vendido en formato digital de toda la historia de la IP Star Wars. Además, también generó un hito en EA, ya que se volvió en el desarrollado por la empresa en venderse más rápido en PC. Esto permite tener dimensiones de la gran base de usuarios que consiguió en su primer año en el mercado. Esto supuso una bocanada de aire fresco y unos puntos de confianza luego de lo sucedido con Star Wars: Battlefront II, juego que estuvo envuelto en polémicas y críticas por parte de los usuarios.

A su vez, el título amplia su experiencia más allá de las consolas. Una vez terminada la historia, los usuarios que se hayan quedado con ganas de más pueden leer el cómic realizado por Marvel que cuenta la precuela de The Fallen Order. Esta saga compuesta por cinco números, narra la historia del maestro Jedi Eno Cordova y su padawan Cere Junda, quienes son enviados al planeta Ontotho, donde deben supervisar la excavación de un misterioso templo. La serie está escrita por Mathew Rosenberg (The Punisher, Uncanny X-Men) e ilustrada por Paolo Villanelli (Vader: Dark Visions). Esta unión con Marvel demuestra el potencial de productos que pueden generar Respawn y Disney, capaces de expandir historias a todos los ámbitos.

El juego se sitúa poco después de “Star Wars: Episodio III – La Venganza de los Sith”

Desde Infobae gaming se analizó el nuevo título de la saga, el cual no solo enriquece la mitología de la franquicia, sino que también brinda una aventura divertida, espectacular y muy generosa, que ningún fan de este universo debería dejar pasar de largo.

Por lo pronto, a partir del 10 de noviembre Star Wars Jedi: Fallen Order el título arribará a EA Play y, por consiguiente, al servicio de suscripción de Microsoft, Xbox Game Pass, donde podrá ser probado por los usuarios de las plataformas.

