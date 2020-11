Fall Guys tendrá una colaboración con la banda de K-pop BTS

El título de Mediatonic busca generar alianzas para mantenerse arriba en el segmento de los battle royale

Durante las últimas semanas, la desarrolladora de Fall Guys: Ultimate Knockout, Mediatonic, mostró sus intenciones de realizar algún tipo de colaboración con el grupo más famoso de música K-pop: BTS. Para esto, realizaron distintos tipos de publicaciones a través de sus redes sociales, donde pedían que los artistas tuvieran la chance de jugar el battle royale. Finalmente, esta especie de pedido se realizará, dado que los surcoreanos jugarán Fall Guys en el próximo episodio de su programa RUN BTS!, el cual se emitirá el 10 de noviembre.

Desde su lanzamiento en agosto, Fall Guys entendió lo que es tener a la masa de usuarios detrás y también perderla. En primera instancia, el juego se perfiló para ser el battle royale del momento gracias a su jugabilidad y formato. Sin embargo, esto fue desbancando por Among Us que durante septiembre y octubre encabezó el segmento.

Con la llegada de la nueva temporada, el título de Mediatonic aprovechó el bajón de Among Us y volvió a ubicarse para ocupar el primer puesto, pero por la experiencia ya saben que deberán generar novedades para mantenerse ahí. Para esto, tienen en claro que necesitarán colaboraciones, para mantener a los usuarios interesados y expectantes al contenido del juego. Es por esto que esta movida con BTS puede resultarle muy útil.

Una imagen adelanto de lo que será la emisión de la banda surcoreana jugando Fall Guys

La banda surcoreana jugará Fall Guys en el contexto de RUN BTS, el programa que ellos mismos llevan a cabo. Quienes estén interesados en verlo, podrán hacerle a través de Weverse, una aplicación y web realizada por la agencia Big Hit Entertainment. Sin dudas, esto puede llegar a impulsar el juego no solamente entre la gran base de fans del grupo más famoso del K-pop, sino que también buscará hacer pie en el siempre difícil mercado asiático.

Cabe remarcar que el inicio de la segunda temporada alojó muchas esperanzas en Mediatonic, con la idea de volver a ser el éxito agosto. Esto comenzó bien, pero no logró mantenerse como ellos esperaban. Por ejemplo, en la plataforma Twitch el título se pinchó, dado que no más de 5 mil personas ven el título por stream. Esto, es muy bajo, en comparaciones a los cientos de miles que estaban hace tan solo tres meses.

Quien no conoce Fall Guys: Ultimate Knockout se encontrará con un título divertido y muy simple. El estudio tomó prestado el concepto de battle royale, lo redujo a su más mínima expresión y lo combinó con el espíritu de competencias como Supermatch o The floor is lava. El resultado es el party game definitivo de los últimos años, en el cual el absurdo termina siendo el diferencial que hace que cada carrera sea memorable.

Hace tan solo unos días, el battle royale recibió su segunda temporada de temática medieval

Las partidas están divididas en cinco pruebas distintas, las cuales varían según la cantidad de jugadores que van quedando de pie a medida que transcurre la contienda. Los primeros niveles –que arrancan con 60 jugadores– suelen ser los que más se repiten, pero a medida que se avanza van apareciendo otro tipo de pruebas más desafiantes y entretenidas. Y es ahí donde más jugo se le puede sacar a la experiencia. Es que después de unas cuantas pasadas, las carreras de obstáculos del comienzo se vuelven bastante tediosas y –a no ser que se juegue con amigos o amigas– se transforman en, valga la redundancia, el mayor obstáculo a la hora de disfrutarlo en solitario.

Fall Guys: Ultimate Knockout puede conseguirse a través del store de PlayStation 4 o en la plataforma de Valve, Steam. Su llegada a Xbox es inminente, pero aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

Seguí leyendo

6 videojuegos que estarán disponibles con el lanzamiento de la nueva generación de consolas

Los videojuegos gratis que llegan en noviembre a los distintos stores y servicios

Cajas de botín: la polémica que rodea a FIFA Ultimate Team