Los videojuegos gratis que llegan en noviembre a los distintos stores y servicios

Más allá de que el año está terminando y los focos se están poniendo sobre el lanzamiento de la nueva generación de consolas, las desarrolladoras no dejan de lado a sus usuarios y continúan entregandole videojuegos gratis o a través de las suscripciones mensuales. Pese a que durante noviembre no llegarán títulos de renombre, las franquicias que se presentan son, al menos, para darles una ojeada. Además, también llegará el primer juego de PS Plus para PlayStation 5, Bugsnax, el cual promete una aventura divertida e interesante.

Bugsnax (19 de noviembre)

Este juego, que será el primero de Plus en llegar a PS5, invita a los usuarios a una simpática aventura, donde deberán ponerse en la piel de una periodista que llegará a la isla Snaktooth. En este lugar, su objetivo será el de encontrar a Elizabert Megafig, una valiente aventurera que descubrió criaturas extrañas, a las cuales denominó Bugsnax. Estas tienen como particularidad que estan conformadas por una mitad bicho y otra de fruta.

La trama del juego toma impulso cuando al llegar a la isla la periodista descubre que la aventurera se encuentra desaparecida. A partir de este momento, el usuario deberá embarcarse en la búsqueda de Elizabert. Este camino no será sencillo, ya que al mismo tiempo tendrá que estudiar a los bugsnax y los efectos colaterales que tiene la gente que come su mitad de fruta.

Bugsnax será el primer juego de PS Plus para PlayStation 5

La Tierra Media: Sombras de Guerra

Este título llega como secuela de Sombras de Mordor e invita a los usuarios a volver a adentrarse dentro del famoso universo del Señor de los Anillos, creado por J. R. R. Tolkien. En esta nueva historia, los jugadores se volverán a situar en la piel de Talion y Celebrimbor, quienes ya supieron ser los protagonistas de la primera entrega.

Como era de esperarse, buscarán derrotar al Señor Oscuro, quien tiene en la mira armar su propio ejército en Mordor. Entre las novedades más destacables que introduce aparecen mejoras en el sistema Nemésis, el cual permite crear nuevas historias para satisfacer la imaginación de los fans de la saga. A su vez, el jugador podrá utilizar aliados, los cuales podrán ser orcos convertidos. Ya se encuentra disponible para descargar a través del PS Store.

La Tierra Media: Sombras de Guerra introduce al usuario al universo del Señor de los Anillos

Hollow Knight: Edición Corazón Vacío

Este interesante juego ofrece una divertida aventura de acción en 2D, la cual tiene como contexto un mundo lleno de insectos. Uno de los puntos más destacados de la experiencia pasa por su intención gráfica, la cual busca acercar al usuario con una película animada.

Dentro de este universo, el jugador irá descubriendo los distintos recobecos del juego, en los cuales podrá ir revelando secretos y encontrando enemigos, los cuales serán más de 130. Para poder avanzar el usuario deberá ir venciendo los jefes finales, los cuales prometen mucha diversión ya que son más de 30. Ya se encuentra disponible para descarga.

Hollow Knight tiene como contexto un mundo lleno de insectos

Aragami: Shadow Edition

Microsoft apuesta satisfacer con Aragami: Shadow Edition a los fanáticos del sigilo en tercera persona. Este título, desarrollado por el estudio español Lince Work, está en protagonizado por un asesino que es una especie de zombie, dado que regresó de la muerte gracias al conjuro de una vieja conocida. Así, el usuario deberá involucrarse en una historia oscura, donde la acción no faltará.

El sigilo es una de las clavesde Aragami: Shadow Edition

Swimsanity!

Este juego desarrollo por el estudio independiente Decoy Games ofrece mucha acción y disparos en escenarios 2D que tienen un contexto submarino. En estos, el usuario deberá controlar un personaje que tendrá un gran catálogo de armas a disposición para lograr sobrevivir a los enemigos que vayan apareciendo. A su vez, el título amplía su experiencia gracias a su modo multijugador.

Escenarios submarinos y disparos son los bastiones de Swimsanity!

Full Spectrum Warrior

Este videojuego, que aterrizó en el mercado en 2004 para PS2 y Xbox, invita al usuario a vivir la experiencia de entrenar al ejército de Estados Unidos. De esta manera, el jugador tendrá a su disposición a todos los soldados de infanteria, los cuales deberán defender al mundo de una fuerza extraterrestre que busca atacar el planeta. Sin dudas, se trrata de un juego que busca explotar el cliché de las películas de dicho país y que puede otorgar un par de horas de risas y diversión dentro de la desopilante aventura en la que se deben completar distintos objetivos.

Todo el recorrido militar de un soldado de infanteria se plasma en Full Spectrum Warrior

LEGO Indiana Jones

Este título perteneciente a clásica saga LEGO, invita al jugador a ponerse el sombrero de Indiana Jones y embarcarse en uno de los viajes que el arqueólogo suele realizar. A lo largo de la trama, el usuario deberá ir resolviendo distintos tipos de puzzles, completar desafíos y disfrutar de la diversión que suele caracterizar esta saga de juegos. A su vez, este representa las tres primeras películas de la franquicia protagonizada por Harrison Ford: En busca del arca perdida, Indiana Jones y el templo maldito e Indiana Jones y la Última Cruzada.

Indiana Jones fue una de las primeras grandes franquicias en hace pie en la saga de LEGO





Ghostbusters

Esta entrega de los Cazafantasmas es una remasterización del videojuego que se lanzó originalmente en 2019 para PlayStation 3 y Xbox 360. Este juego de acción y disparos invita a los usuarios a disfrutar de otra faceta de esta icónica franquicia del cine. Para esto, utilizará a los clásicos personajes interpretados por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, quienes vuelven a aventurarse en un camino lleno de fantasmas divertidos y peculiares. Podrá descargarse hasta el próximo jueves 5 de noviembre.

El juego de los Cazafantasmas presenta a los clásicos personajes de la franquicia





Blairwitch

El usuario se encontrará con un survival de horror que se sitúa en 1996, tres años antes del estreno del polémico y famoso film. Ya en dentro del juego, el jugador deberá ponerse en la piel de Ellis, un viejo agente de policía que se une a la búsqueda de un chico perdido en el bosque de Burkittsville. El título maneja el vilo a la perfección, con un argumento que da los pasos correctos y una jugabilidad en primera persona que invita a adentrarse en la historia. Estará disponible hasta el 5 de noviembre.

Blair Witch ofrece grandes dosis de terror y suspenso

Wargame: Red Dragon.

Esta secuela del exitoso juego de estrategia en tiempo real busca llevar al jugador a un conflicto bélico que tiene lugar en Asia central, desde 1975 a 1991. Así, el usuario se se verá en condiciones de elegir entre 5 naciones que entrarán en el guerra y de disponer de 450 unidades nuevas, una flota naval y unidades anfibias.

De esta manera, podrá llegar a conformar ejércitos de hasta 1.300 unidades, sin contar los vehículos de combate. Además, el título incluye una campaña individual y otra multijugador, los cuales prometen grandes horas de diversión. Podrá descargarse desde el Epic Games Store a partir del 5 de noviembre.

El conflicto bélico de Wargame: Red Dragon busca seducir a los adeptos al género