Videojuegos: estos son los lanzamientos del 3 al 6 de noviembre

A pesar del más reciente retraso de Cyberpunk 2077, noviembre sigue siendo el mes más cargado del año en cuanto a novedades de videojuegos. Por un lado, las nuevas consolas, Xbox Series X/S y PlayStation 5 llegarán al mercado. Por otro, algunos de los títulos más esperados del 2020 dirán presente en las próximas semanas para sumarse a la feroz competencia por ser el mejor del año . Aunque hay que esperar para ver a estos tanques en acción, la primera semana del mes tiene una interesante oferta para usuarios de distintas plataformas.

La franquicia de animé Bakugan vuelve al mundo de los videojuegos después de casi diez años sin actividad . Bakugan: Champions of Vestroia es un título exclusivo de Nintendo Switch que promete capturar la esencia de la saga y proponer combates visualmente impactantes para uno o varios jugadores. Se lanza este 3 de noviembre.

Jurassic World Evolution también desembarcará en Nintendo Switch este martes 3 de noviembre. El videojuego basado en la popular franquicia de películas ya tuvo su paso en las demás plataformas, pero esta semana se pone al día con los usuarios de la gran N . El título propone a los jugadores crear su propio parque jurásico, así como también razas nuevas de dinosaurios y mucho más.

Faeria es otro juego que tuvo su paso por otras plataformas, pero en esta ocasión se pone al día con los usuarios de PlayStation 4. Se trata de un videojuego de estrategia con cartas que propone difíciles situaciones a resolver con mucho planeamiento . Todo esto, con una historia fantástica llena de criaturas y personajes. Llega también este 3 de noviembre.

Söldner-X 2: Final Prototype es un título que dijo presente en todas las consolas de Sony en los últimos 11 años y que finalmente llegará con su Definitive Edition a Playstation 4 este miércoles 4 de noviembre.

Breathedge abandona su etapa de Acceso Anticipado en Steam y se lanza de manera official para usuarios de PC en todo el mundo . El juego cuenta con una importante dosis de humor e invita a los jugadores a explorar, recolectar recursos e intentar sobrevivir en el espacio de la mano de un personaje rodeado de peligros y caminos por recorrer. Llegará el 5 de noviembre.

Para los amantes de las plataformas y los acertijos, el 5 de noviembre también se lanzará YesterMorrow para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. La historia se centra en Yui, una muchacha que deberá viajar en el tiempo para salvar a su familia y amigos del reinado de la oscuridad .

Chicken Police es un policial negro protagonizado por animales que desembarcará en PlayStation 4, Xbox One y PC el 5 de noviembre . Los jugadores tendrán la oportunidad de hablar con una gran cantidad de personajes para recolectar evidencia y resolver el caso que propone la particular trama.

Descenders es otro videojuego que se pone al día con los usuarios de Nintendo Switch . El título de motos cuenta con una gran cantidad de pistas y modos para los amantes de las carreras, las acrobacias y más. Estará disponible en la consola de Nintendo el 6 de noviembre.

El lanzamiento de la semana es Dirt 5, del que ya pueden leer las primeras impresiones. La franquicia de Codemasters vuelve al ruedo con una gran cantidad de contenido, pistas, autos y opciones de personalización . El título estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC el 6 de noviembre y llegará a las nuevas consolas la semana próxima.

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered también llega esta semana para satisfacer las necesidades de los amantes de las carreras . La nueva versión del clásico de la saga desembarcará en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 6 de noviembre.

Para los más chicos este 6 de noviembre también se lanzará PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay. El nuevo videojuego basado en el show animado mantiene la fórmula de otros títulos de la franquicia y cuenta con todos los personajes que los fans esperan ver . Estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

El último lanzamiento de esta semana es otro juego que se pone al día con la Switch. Tropico 6 llegará a la consola de Nintendo el 6 de noviembre con todo su contenido disponible desde el día uno y controles adaptados a la consola para disfrutar de la experiencia tanto de manera portátil como en la TV .

