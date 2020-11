La versión de Days Gone para PlayStation 5 permitirá jugar en 4K y a 60 FPS

La supervivencia y los viajes en moto son dos de los pilares del juego

La desarrolladora detrás de Days Gone, Bend Studio, anunció cuales serán las características que tendrá la versión del título pensada para PlayStation 5, la nueva consola de Sony. Entre lo más relevante que indicó el estudio se encuentra la resolución, la cual ofrecerá 4K de forma dinámica. A su vez, también se comunicó que permitirá una jugabilidad a 60 frames per second, algo que buscará ampliar su experiencia gráfica, y que se podrá migrar la partida desde PS4.

A tan solo unos días para su lanzamiento, PlayStation 5 continúa generando expectativas en los jugadores, quienes ya pueden tener un amplio vistazo de lo que será el catálogo de la plataforma en sus primeras semanas. Este será invadido por juegos de gran nivel, los cuales buscarán hacer el salto generacional con el fin de brindar una experiencia renovada aprovechando todas las características de rendimiento que ofrecerá la nueva generación de consolas.

En este contexto entra Days Gone, uno de los exclusivos que lanzó Sony en los últimos años y que logró un buen recibimiento por parte del público. Este, como sucederá en la gran mayoría de juegos que den el salto generacional, buscará ofrecer una mejora gráfica. Esto se podrá ver en su resolución 4K dinámica y su jugabilidad a 60 imágenes por segundo. Además, los escenarios de supervivencia cargarán más rápido, dado que aprovechará el rendimiento del disco SSD de PS5 que tan buenas críticas está recibiendo por parte de las desarrolladoras.

El juego está situado en un mundo devastado.

Teniendo en cuenta a la base de usuarios que logró el título en su paso por PlayStation 4, Sony permitirá que los jugadores migren sus partidas hacia la nueva consola. No obstante, desde la desarrolladora no indicaron si tienen pensado sumar un poco más de historia o renovarla con un nuevo grado de dificultad, algo que si harán otras franquicias con el fin de renovar la experiencia y hacer más atractivo su traspaso generacional.

El anuncio de esta versión de Days Gone pone más color a los suscriptos a PS Plus, quienes seguramente irán viendo con más entusiasmo la PlayStation Plus Collection. Este listado de videojuegos que podrán disfrutar los usuarios de PlayStation 5 desde el día del lanzamiento es más que interesante. Por un lado, incluye algunos de los mejores exclusivos de la generación como Bloodborne, Days Gone, Infamous: Second Son, Detroit: Become Human, Persona 5, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Until Dawn y Ratchet & Clank. Por otro, también cuenta con otros títulos multiplataforma, como Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Fallout 4, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Mortal Kombat X y Resident Evil 7: Biohazard.

Quien no conozca este título desarrollado por el estudio SIE Bend Studio debe saber que se encontrará con una historia llena de acción y horror, ubicada dentro de un mundo abierto plagado de de zombies. En este escenario, el pilar fundamental pasará por sobrevivir, algo que será clave para continuar adentrándose en la intensa trama. Sin dudas, una opción más que interesante para quienes gusten del género de terror y tengan afinidad con series como The Walking Dead, dado que el juego utiliza recursos y elementos que recuerdan a esta, como la aparición masiva de no vivos y escenarios de supervivencia.

