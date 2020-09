PlayStation Plus Collection: Todos los detalles del nuevo beneficio que llegará con la PlayStation 5

(Foto: captura)

El último anuncio que hizo Sony sobre su consola dio mucho que hablar. Además de revelar datos sobre su precio, fecha de salida y videojuegos exclusivos, la compañía japonesa presentó la PlayStation Plus Collection, una nueva rama dentro de la membresía de PlayStation Plus que intentará darle mucho más valor a la suscripción y a la tan esperada PlayStation 5.

Este nuevo servicio que le dará Sony a los suscriptores de PS Plus es, básicamente, una colección de videojuegos de PlayStation 4, los cuales serán retrocompatibles en la nueva consola de la marca. PS Plus Collection incluye algunos de los mejores exclusivos de PlayStation y además otros grandes títulos de la actual generación de consolas.

El listado de videojuegos que podrán disfrutar los usuarios de PlayStation 5 desde el día del lanzamiento es más que interesante. Por un lado, incluye algunos de los mejores exclusivos de la generación como Bloodborne, Days Gone, Infamous: Second Son, Detroit: Become Human, Persona 5, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Until Dawn y Ratchet & Clank. Por otro, también cuenta con otros grandes videojuegos multiplataforma, como Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Fallout 4, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Mortal Kombat X y Resident Evil 7: Biohazard.

Todavía se desconoce si los juegos recibirán alguna mejora gráfica o de rendimiento para poder aprovechar el nuevo potencial de la consola o si sólo serán versiones adaptadas que correrán de la misma manera que las originales.

Otra cosa que es una incógnita con respecto a PS Plus Collection es si este servicio irá actualizando el listado de videojuegos con el paso del tiempo o si se mantendrá sin cambios. Si bien se especula con que este nuevo beneficio compita con el Game Pass de Xbox, todavía la compañía no dio muchos detalles sobre sus planes a futuro. Sony cuenta con PlayStation Now, un servicio de streaming de videojuegos con un catálogo interesante, pero está muy lejos de ser lo que realmente muchos fanáticos esperan y quizás PS Plus Collection sea una respuesta a ello.

Por otra parte, lo que Sony sí confirmó es que PS Plus Collection no va a implicar un costo extra dentro de la membresía de PS Plus y que, desde el primer día en el mercado, todos podrán acceder a dichos títulos. Lo que sí cabe destacar es que esta nueva colección será exclusiva para los usuarios de PlayStation 5, es decir que aquellos que tengan la actual consola, por más que estén suscritos a PS Plus, no podrán hacer uso de este nuevo beneficio.

La nueva familia de PlayStation estará conformada por dos consolas: una versión estándar con lectora Blu-Ray y una “sólo digital”, la cual podrá correr únicamente juegos descargados en el disco de la máquina. El valor de los sistemas será de $99.999 y $75.999 pesos argentinos, respectivamente. A Estados Unidos, México, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur llegará el próximo 12 de noviembre, mientras que el resto del mundo la recibirá una semana después, el 19 de noviembre.

El éxito de la PlayStation 5 es rotundo: en menos de 24 horas se agotó la preventa a nivel mundial, obligando a la compañía japonesa a aumentar su producción para poder cubrir la alta demanda y garantizar más consolas de cara al fin del año . Con respecto de Argentina, todavía no hay datos sobre la fecha en que los usuarios podrán hacer la reserva ni sobre qué cadenas de electrónica y tecnología serán las encargadas de gestionar la venta local de la misma.

