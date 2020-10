Conocé las novedades de “The Crown Tundra”, la nueva expansión de “Pokemon Sword” y “Pokemon Shield”

Trailer Pase de Expansión de Pokemon Sword & Shield

Esta semana se lanzó finalmente la segunda expansión en la historia de la franquicia Pokemon. Usuarios de Nintendo Switch con Pokemon Sword o Pokemon Shield y el correspondiente Pase de Expansión ya pueden disfrutar del nuevo contenido comprendido en “The Crown Tundra” . ¿Qué incluye esta segunda expansión? Una nueva área para explorar, nuevos objetivos para cumplir, varios pokemon pedidos por los fanáticos y una gran cantidad de criaturas legendarias, entre otras cosas.

La nueva aventura que llevará a los jugadores a visitar un paisaje helado comenzará de la misma manera que la expansión anterior, “The Isle of Armor”. Los usuarios deberán acercarse a la estación de trenes del pueblo de Wedgehurst y hablar con uno de los personajes de ahí para utilizar el flamante Crown Pass.

Aventuras Dynamax Aventuras Dynamax

Una vez en el nuevo sector del mapa, se presenta a un nuevo personaje, que será una pieza fundamental en toda la expansión. Luego de una batalla y un poco de exploración, se da lugar a la primera gran novedad del título: las Aventuras Dynamax.

The Crown Tundra es la segunda expansión de la franquicia Pokemon. (Foto: The Pokemon Company)

Estas aventuras consisten en recorrer una cueva que presenta caminos ramificados. A lo largo del camino, un grupo de cuatro jugadores se enfrentará a distintos pokemon en su estado Dynamax y podrá capturarlos a todos ellos, aunque sólo podrá quedarse con uno solo al final . El equipo puede conformarse por cuatro jugadores o, como en otros modos de juego, se puede elegir ir en solitario con la ayuda de la inteligencia artificial.

Lo interesante de este modo es que la aventura se debe comenzar con un pokemon prestado, por lo que todos los jugadores estarán en igualdad de condiciones y no es necesario prepararse demasiado para las batallas . Más allá de la estrategia que propone cada batalla, al avanzar a una nueva ramificación, se anticipará de qué tipo es el próximo pokemon a enfrentar, para poder decidir mejor qué camino seguir y cómo actuar.

A medida que se derroten enemigos, se los puede atrapar para usarlos en combate. Al llegar al final, los jugadores sólo se pueden quedar con una de las criaturas que hayan atrapado. Al final de la aventura espera un pokemon legendario de cualquiera de las anteriores generaciones . Se desconoce la lista oficial, pero se anticipó que hay algunos que son exclusivos de una u otra versión. Por otro lado, los jugadores podrán quedarse con un solo pokemon de cada especie.

The Crown Tundra es la segunda expansión de la franquicia Pokemon. (Foto: The Pokemon Company)

PokeDex actualizado PokeDex actualizado

La presencia de esta gran cantidad de criaturas legendarias contribuye a uno de los principales objetivos de The Crown Tundra: completar el PokeDex. La expansión cuenta con su propia Wild Area con una gran cantidad de nuevas incorporaciones, pero las Aventuras Dynamax aportan desde su lado con grandes novedades en el terreno legendario . Esto se debe a que este tipo de pokemon particular es muy importante en esta segunda expansión.

Una historia legendaria Una historia legendaria

Mientras que The Isle of Armor gira alrededor de un nuevo pokemon y el objetivo principal es entrenarlo para desbloquear todo su potencial, The Crown Tundra presenta un apartado narrativo un poco más elaborado, con una historia, misterios y diversos objetivos. Calyrex es una nueva criatura legendaria que juega un rol central en la nueva área nevada de Pokemon Sword y Shield . Los jugadores deberán ayudarlo a recuperar sus poderes a través de una serie de misiones que requerirán un mínimo de ingenio y prestar atención a las obvias pistas que da el título.

The Crown Tundra es la segunda expansión de la franquicia Pokemon. (Foto: The Pokemon Company)

Por otro lado, la nueva expansión también presenta nuevas versiones de los primeros pokemon legendarios: Articuno, Zapdos y Moltres. Las formas Galar de estas criaturas también invitarán a los jugadores a investigar sobre ellos para poder encontrarlos. Esta búsqueda no se limitará solamente a la nueva área de juego, sino que obligará a moverse por todo el mapa en busca de estas aves .

Además, los pokemon legendarios de la tercera generación, Regirock, Registeel y Regice, también jugarán un rol importante en esta área llena de leyendas y misterios por resolver. Los jugadores deberán encontrar los diferentes templos y descubrir cómo abrir sus puertas para enfrentarse a ellos e intentar atraparlos.

Wild Area Wild Area

Al igual que The Isle of Armor, The Crown Tundra presenta una nueva Área Salvaje en el flamante sector del mapa. No todo está cubierto de nieve, sino que hay varias cavernas, lagos y diferentes biomas que logran que haya una variedad bastante importante de criaturas en un sector reducido del mapa. Lo cierto es que ambas expansiones lograron presentar una variedad de paisajes y pokemon mucho más rica que la del juego principal .

The Crown Tundra es la segunda expansión de la franquicia Pokemon. (Foto: The Pokemon Company)

El gran torneo El gran torneo

Para aquellos jugadores que hayan exprimido al máximo Pokemon Sword/Shield y la expansión The Isle of Armor, luego de completar los objetivos principales de The Crown Tundra podrán ponerle un broche de oro a la experiencia con un nuevo torneo. A diferencia de la competencia que cierra la historia principal del juego, en esta ocasión los jugadores deberán elegir a uno de los líderes de gimnasio con los que se enfrentaron anteriormente para formar una dupla imbatible y consagrarse campeones de Galar .

Aportes varios Aportes varios

Al igual que la expansión anterior, The Crown Tundra incorpora una importante cantidad de contenido al mismo tiempo que ofrece una variedad de mecánicas que no se vieron en el juego principal . En este caso, además, se incorporan algunos elementos humorísticos que le suman todavía más valor especial al contenido extra y lo hacen sentir como una expansión de la historia, a diferencia de The Isle of Armor que parecía un área completamente independiente del resto del juego.

The Crown Tundra es la segunda expansión de la franquicia Pokemon. (Foto: The Pokemon Company)

Por otro lado, también hay varios secretos que no se revelan en esta nota para no arruinar sorpresas. El nuevo sector del mapa cuenta con una gran cantidad de objetos y varios pasajes secretos que invitan a una exploración más exhaustiva de lo normal para encontrar todos los posibles caminos y rincones.

