EA anunció Escapada en la Nieve, la próxima expansión de The Sims 4

Los jugadores podrán hacer sus sims realicen actividades en la nieve, como es el caso del snowboard

EA y Maxis, las empresas detrás del exitoso The Sims 4, anunciaron Escapada en la Nieve, la próxima expansión que recibirá el título el 13 de noviembre. Esta permitirá al usuario sumergirse en un contexto sereno en el Monte Komorebi, donde los Sims podrán salir del trajín de la vida en la ciudad para aventurarse un poco más en actividades deportivas como el snowboard. A su vez, este nuevo ambiente tendrá como temática la cultura japonesa, la cual se acentuará con la presencia de baños, caminas de concientización y la posibilidad de crear tu propio santuario.

Sin dudas, esta nueva expansión pone en perspectiva las intenciones de Maxis con seguir desarrollando contenido para The Sims 4, una franquicia que vivió todos los cambios de la industria industria del gaming, desde el lanzamiento de The Sims en el año 2000. Cabe recordar que hace poco, el título que lanzó Journey to Batuu, un pack inspirado en Star Wars. Esto demuestra las intenciones de las desarrolladores, que claramente hacen entender que las novedades continuarán llegando a la saga.

El productor de Escapada en la Nieve, Graham Nardone, explicó a donde apunta el título con esta nueva extensión: "El equipo de Los Sims está constantemente explorando nuevas formas en que los Simmers pueden jugar con la vida, y Los Sims 4 Escapada en la Nieve les ofrecerá la libertad de elegir sus propias aventuras en el nuevo mundo del Monte Komorebi “. Además, remarcó las posibilidades que este dará, como es el caso de poder ir a pistas y realizar excursiones en la montaña con el fin de obtener caminatas escénicas.

La cultura japonesa tendrá su injerencia en los nuevos elementos para personalización que ofrecerá el pack

Más allá del nuevo y pacífico contexto que presentará Escapada en la Nieve, esta expansión se encargará de introducir al juego residencias como lotes de alquiler para quienes lleguen a vacacionar. El lugar elegido, el Monte Komorebi, ofrecerá a los jugadores la posibilidad de moverse por tres nuevos barrios, en los cuales los Sims vivirán sus aventuras, vacaciones o lo que deseen.

La personalización y los objetos, como era de esperarse, rebalsarán con esta nueva expansión. Según informó EA, el pack dispondrá más de 130 nuevos elementos en Create-A-Sim, lo que permitirá a los jugadores crear un gran cantidad de looks en sus Sims, los cuales deberán estar abrigados para poder moverse tranquilamente en el invierno del monte. La cultura japonesa tendrá gran injerencia en estos, dado que el usuario se topará con muebles tradicionales de estilo asiático que servirán para decorar los ambientes. Además, también podrá equiparse y armar su propio santuario, para el cual tendrá puertas, biombos shoji, tatamis, linternas de papel y hasta un jardín de rocas que se puede ubicar debajo de los arces japoneses.

Por su parte, como era de esperarse, al ser un pack que se inclina a las vacaciones al aire libre, los deportes tendrá un rol importante. Los Sims tendrán la oportunidad de realizar distintas actividades, como es el caso del snowboard, el esquí o incluso el trineo, todo arriba de la nieva. También, estará la posibilidad de escalar, algo que permitirá alcanzar la cima del Monte Komorebi. No obstante, los simmers que prefieran un poco más de paz y relax, podrán disfrutar de caminatas en senderos que ofrecen vistas panorámicas, los cuales pueden desembocar en termas naturales.

Esta nueva extensión buscará mejorar la interacción entre los sims y como estos reaccionan según su estilo de vida

Para concluir, el comunicado de EA auspicia que esta nueva expansión implementará Estilos de Vida y Sentimientos, una función que buscará darle más profundidad a las relaciones que los Sims tengan entre sí. Esta novedad permitirá encontrar hasta 16 tipos de vida que darán respuestas y hábitos al sim, cambiando sus rasgos más allá de la personalización que brinde Create-A-Sim. Esto, sin dudas, es un nuevo paso para el simulador, el cual busca brindar una experiencia integra al jugador.

El pack de expansión Escapada a la Nieve para The Sims 4 llegará el próximo 13 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, PC y MAC a través de Origin y Steam.