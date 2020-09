Animal Crossing: New Horizons fue elegido como el mejor juego del año en Tokyo Game Show 2020

(Foto: Nintendo)

Pese a que al 2020 aún le quedan algunos pasos por dar dentro de la industria del gaming, las entregas de premios ya comienzan a tomar el protagonismo que tienen cada cierre de temporada. El primer evento en abrir esta puerta fue Tokyo Game Show, el cual siempre se realiza en el mes de septiembre. En esta ocasión, coronaron al título de Nintendo, Animal Crossing: New Horizons, como el videojuego del año. Este superó a juegos como Final Fantasy VII Remake o The Last of US 2 gracias a su rol social durante la pandemia, según explicaron desde la organización.

Teniendo en cuenta que el factor social dentro de Animal Crossing fue uno de los determinantes para su éxito, no caben dudas que, en un año tan especial, fue ideal para muchísimos usuarios que se vieron encerrados durante meses. Esto se acentúa en el comunicado desde Tokyo Game Show, el cual indica que: “durante la epidemia de COVID-19, una experiencia lenta como la de este juego, que ofrece la posibilidad de hacerlo todo libremente, se convirtió en un consuelo para personas de todo el mundo”.

A su vez, recalcan que las comunicaciones que permitió disfrutar el título, tanto con amigos y otros jugadores, logró llevar su experiencia “más allá de los límites de cualquier juego”. Para cerrar, los miembros del jurado hicieron hincapié en que sirvió de apoyo a niños y adultos, demostrando el amplio espectro de público con el que cuenta el videojuego para Nintendo Switch. No obstante, el equipo de desarrollo de New Horizons continuó festejando, dado que también se llevó el premio del Ministro de Economía y Comercio e Industria de los Japan Game Awards. Este tiene como fin destacar la “gran contribución al crecimiento y desarrollo de la industria de software japonesa”.

Además de lo ocurrido con el simulador social, hubo otras empresas que también festejaron logros. El título de Activision, Call of Duty: Modern Warfare, por ejemplo, se llevó el premio a mejor juego extranjero. Por su parte, la saga de Pokémon con sus títulos Espada y Escudo logró la estatuilla a las mejores ventas y mejor producto japonés. Estos últimos, claramente, son un termómetro para los juegos nacionales, los cuales reinan el mercado asiático. Otros destacados fueron el juego de realidad aumentada desarrollado por Square Enix, Dragon Quest Walk, que resultó ganador de la categoría Special Award y Baba Is You, el puzzle que fascinó al público y recibió grandes halagos por parte de la prensa especializada, obtuvo el Game Designers Award.

Más allá de estos, hubo muchos títulos que se llevaron distintos reconocimientos por parte de la CESA (Computer Entertainment Supplier’s Association). Estos fueron 13 Sentinels: Aegis Rim, Death Stranding, Fire Emblem: Three Houses, Monster Hunter World: Iceborne, Nioh 2, Persona 5 Royal, Pokémon Sword and Pokémon Shield, Ring Fit Adventure, and Yakuza: Like a Dragon.

En este contexto, vale recordar que dentro de poco habrá una nueva edición de los The Game Awards, la entrega de premio más importante de la industria gamer. Hace tan solo unos días, Geoff Keighley, presentador y productor del evento, fue el encargado de confirmar que la celebración tendrá lugar el próximo 10 de diciembre y que se emitirá en simultáneo desde las ciudades de Londres, Tokyo y Los Ángeles.

Según Keighey, los grandes candidatos a llevarse el máximo galardón este año son títulos como Fall Guys, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons, todas franquicias que disfrutaron de un gran éxito durante 2020. Más allá de estos, también señaló a Cyberpunk 2077, el título de CD Projekt RED, el cual aún no debutó en el mercado.

Habrá que ver si en este combate el factor social brindado por el título de Nintendo también genera una diferencia con sus competidores. Cabe destacar que la última edición de los TGA fue todo un éxito, ya que logró batir el récord de audiencia con más de 45 millones de espectadores, un numero muy significativo.