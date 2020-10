Mamá gamer, una tendencia que crece en todo el mundo

“Mamá gamer”, una tendencia que crece - #Gaming





En 2020, en la Argentina creció el consumo de videojuegos con la aparición de nuevos gamers ya que aumentó un 20% la cantidad de jugadores. Más de dos tercios de las madres juegan videojuegos pero solo el 48% se autopercibe como “gamer”.

Cuando te imaginás a un jugador, ¿a quién ves? Ese fue el disparador de una investigación realizada por Activision Blizzard Media junto a Alter Agents. Hay más de 2.700 millones de jugadores en todo el mundo y la investigación apunta a entender la diversidad que existe entre los gamers.

Dicha investigación, con mujeres de 25 a 54 años que tienen al menos un hijo menor de 18 años, las madres gamers representan la mayoría del general de este rango. Más de dos tercios de las mamás juegan videojuegos, sin embargo, de este grupo, solo el 48% que juega se describe a sí misma como jugadora.

“Las niñas que jugamos, crecimos. Pasó el tiempo y ahora somos madres, algunas se convirtieron en jugadoras profesionales de esports, otras siguen fanáticas de juegos triple A, otras tal vez encontraron caminos distintos dentro del universo de los videojuegos artísticos, experimentales, o aprovechan el tiempo libre que tienen para juegos más casuales y después retomarán ese viejo amigo del juego", contó a Infobae Gaming Maria Lujan Oulton, directora de la exhibición GameOn!, cofundadora del evento GAIA (The Game Arts International Assembly) y parte de la agrupación Women in games Argentina. “Otras estamos en un impasse con niños pequeños encontrando nuevos títulos y disfrutando otros modos de juego. De una u otra forma somos muchísimas las jugadoras que estamos habitando este ecosistema y que estamos creando un nuevo espacio de juego”, continuó.

La mayoría de las madres gamer juegan en sus teléfonos y al menos en otra plataforma, como consola o PC (Shutterstock)

El crecimiento de los juegos móviles tiene un rol clave para las madres. La investigación destaca que más del 90% de las mamás jugadoras juegan títulos para celular al menos una vez por semana, y más de la mitad, el 74%, juega este tipo de juegos diariamente.

No solo juegan en sus teléfonos, la mayoría de las jugadoras lo hace en dispositivos móviles y al menos en otra plataforma (consola o PC). Y también disfrutan títulos triple-A de acción, desarrollados por grandes estudios, con altos presupuestos, como puede ser Call of Duty: Modern Warfare y juegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG), como por ejemplo Genshin Impact.

Oulton recomienda varios juegos para distintas plataformas. Menciona a The under presents (una aventura teatral inmersiva impulsada por Oculus Studios); títulos de aventura como Journey, Night in the woods, What remains of Edith Finch, Gris, Firewatch y The Return of the Obra Dinn; Inside (juego de plataformas en scroll lateral y resolución de puzzles); y Sportsfriends (multijugador indie).

Journey, una aventura atemporal, para PS4, Windows y iOS

Lo que deja en claro la investigación es que no existe una “gamer” típica, o modelo de “mamá gamer” estipulado. Algunas mamás, particularmente aquellas que solo juegan en el celular, ven los juegos como una actividad solitaria. Otras lo viven como una actividad social que las ayuda a permanecer cerca de sus familiares y amigos.

Entre las madres gamers, quienes juegan en una variedad de plataformas son las mayores consumidoras de contenido. Su consumo en redes sociales es un 30% más alto que el de las mamás que no juegan.

Además, las mamás gamers creen que el entretenimiento mejora su estado de ánimo en comparación con las mamás no jugadoras. Este sentimiento solo aumenta cuando se mira a las madres que juegan en múltiples plataformas, que tienen actitudes aún más positivas sobre el entretenimiento y los juegos.

