Se terminaron los rumores: el Kun Agüero confirmó su propio equipo de esports

El equipo de esports del "Kun" Agüero se lamará Krü

Sergio “Kun” Agüero presentó su nuevo equipo de deportes electrónicos llamado “KRÜ” mediante una transmisión en vivo realizada a través de su canal de Twitch , donde suele realizar streams jugando. Ahora con su recuperación y la vuelta a las canchas en el horizonte, el Kun busca seguir en contacto con el mundo de los videojuegos, sumándose a la creciente movida que son los esports a nivel mundial.

Bajo el slogan “Vamos a jugar”,que se popularizó por un clip del jugador en su transmisión y desde entonces se volvió un chiste recurrente entre sus seguidores, Agüero dice querer que todos los que formen parte de KRÜ amen lo que hagan y se sientan cómodos. Acompañado por AMD, Aorus y Twitch como gran sponsor principal, el proyecto llega en conjunto con marcas del mundo del gaming.

Los planes del equipo del Kun serían comenzar con FIFA, juego que le es cercano, y con el tiempo ir expandiéndose a otras disciplinas más populares dentro del mundo de los deportes electrónicos como lo son League of Legends y Counter-Strike.

En la carta de presentación que lanzó KRÜ, dicen ser una organización que apuntará a dar el presente en los juegos competitivos, la creación de contenido y la generación de eventos vinculados al entretenimiento. Con un foco en la escena global que no va a quedar cerrado solo a Argentina, el equipo busca tener presencia en más de un solo país con una impronta propia en todo lo que haga.

El astro argentino del fútbol se volvió furor durante la pandemia por las transmisiones, o streams, que realizó en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses. Sumando un total de más de 2.4 millones de seguidores en Twitch y alcanzando picos de casi 80 mil espectadores, la comunidad del streaming recibió al Kun con los brazos abiertos y lo incluyó como un streamer más.

En su tiempo en Twitch, Agüero jugó con figuras de la plataforma como Ibai, el español que es sensación en redes sociales y se convirtió en una de las estampas del streaming mundial.También interactuó con el argentino Brunenger, que recientemente rompió el récord de audiencia en Argentina con más de 150 mil espectadores. Dentro de los títulos más jugados del Kun están FIFA 20, Grand Theft Auto 5 y Among Us, una de las sorpresas de los últimos meses.

Agüero no es el primer deportista argentino en incursionar en el mundo de los deportes electrónicos. A principios de este año Fabricio Oberto lanzó Intel New Indians Esports, su organización de esports que cuenta con varios juegos, dentro de los cuales encontramos League of Legends y el nuevo juego de disparos en primera persona VALORANT . La última figura en unirse a esta movida fue el ex-tenista Guillermo Coria que anunció su equipo New Pampas, que cuenta con un equipo de Counter-Strike, entre otros juegos, en algunas de las competencias más grandes del país.

Según fuentes de Infobae, el Kun Agüero no sería el último deportista en adentrarse dentro del universo de los esports. Otras figuras habrían analizando ingresar por medio de otras competencias, entre las cuales se encontraría otro tenis argentino reconocido. Con estos ingresos, acompañados del de históricos clubes de fútbol, la línea entre los deportes tradicionales y los deportes electrónicos se hace cada vez más borrosa.

Noticia en desarrollo...





