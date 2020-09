Punto por punto, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la llegada de la PlayStation 5

Luego de varias semanas de intriga y misterios, Sony reveló los últimos detalles de su próxima consola, PlayStation 5, l a cual se lanzará el 12 de noviembre en algunos países y el 19 en el resto del mundo, mientras que en Argentina arribará en diciembre. Su precio será de $99.999 pesos en el mercado local, mientras que la versión económica, la Digital Edition, tendrá un valor de $75.999 pesos. A su vez, la empresa japonesa presentó varios títulos que llegarán a la plataforma durante el próximo año, entre los cuales destacaron Final Fantasy XVI, Harry Potter: Hogwarts Legacy, Spiderman Miles Morales y Demons Soul´s.

La llegada de la nueva generación de consolas es inminente en la industria de los videojuegos, la cual se encuentra revolucionada con anuncios y presentaciones de todo tipo. Esta etapa promete darles a los usuarios una experiencia renovada, tanto desde el apartados gráficos como desde la jugabilidad, y títulos novedosos y creativos.

Bajo este contexto se presentaron los últimos detalles de PlayStation 5, la flamante consola de Sony para los próximos años. Esta ya tiene todo preparado para su lanzamiento, el cual será el próximo 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. A su vez, en el resto del mundo lo hará una semana después, el 19. Pero a la Argentina recién llegará en diciembre sin una fecha exacta.

Respecto al precio y posible cambio en Argentina, se develó el precio que tendrá en el país, el cual será de $99.999 mil pesos en la versión standard y de $75.999 mil para la Digital Edition . Además, se comunicó que el control Dual Sense, que vendrá con micrófono integrado y la incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, costará $9299 pesos. No obstante, la consola aún no se encuentra en pre-venta, por lo que habrá que esperar novedades en los próximos días para poder reservar una. En el mercado exterior, por su parte, saldrá con un valor de 499 dólares y 399 la económica.

La gran diferencia entre ambas consolas será que el modelo estándar contará lector de discos y formato físico tradicional, mientras que la Playstation 5 Digital Edition, no, por lo que será completamente digital y hasta más estilizada. Aunque esto parezca algo mínimo, el mercado de usuarios se encuentra muy dividido en cuanto a esta preferencia. No obstante, según un artículo realizado por el medio especializado GamerIndustry, en Reino Unido, por ejemplo, la caída de juegos físicos viene en picada durante los últimos años, cerrando 2019 con un 19.8% menos de ventas.

A su vez, un informe realizado por el analista Daniel Ahmad semanas atrás, da a entender que la nueva generación llegará con los títulos digitales emparejados en números con los físicos. El formato de venta digital creció en todas las desarrolladoras, como sucede con EA, que indicó que un 52% total de sus ventas durante 2020 fue de esta manera. Este también es el caso de Take Two, que comunicó un 55%. Sony, por su parte, reportó que un 51% de los juegos de PS4 que se vendieron durante el año fueron virtuales. Esto apunta una tendencia que seguramente irá creciendo con el paso de los años, pero que no interferirá a gran escala en la vida de los físicos, los cuales aún tienen mucho por dar en el mercado.

PlayStation 5 Showcase opening

Por su parte, ambas ediciones incluirán un ssd de 825 GB y una velocidad sorprendente de 5.5 GB por segundo de transmisión de datos, es decir, hasta 100 veces más rápida que la de PS4. Esto permitirá que los tiempos de carga sean inapreciables en muchos casos, eso que tanto fastidia a los jugadores. La CPU será de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU de 10.28 TFLOPS. En lo que respecta a la memoria RAM, PlayStation 5 será de 16 GB.

El lanzamiento en el país será en conjunto con nuevos accesorios que presentará la marca, como es el caso de los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados para invitar al usuario a una experiencia de audio 3D. También se podrá conseguir una cámara HD con lentes dobles con una resolución de 1080p, con el fin de que los jugadores puedan realizar streaming de alta calidad.

Uno de los juegos que más destacó showcase de PlayStation 5 fue Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Esta nueva aventura del arácnido promete grandes dosis de adrenalina, movimientos increíbles, tanto de cámara como del personaje y un apartado gráfico de alto vuelo, tal como se pudo observar en el trailer. Otro destacado fue la remake de Demon’s Souls, desarrollada por Japan Studio, la cual promete un aspecto visual excelente con el cual se podrán disfrutar de los épicos escenarios y fabulosos monstruos del juego que se lanzó originalmente en 2009.

Hogwards Legacy

Además, también se presentaron el nuevo Final Fantasy XVI, Harry Potter: Hogwarts Legacy, Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil: Village, Resident Evil: Village, Devil May Cry 5 y Oddworld Soulstorm. No obstante, el showcase cerró con un pequeño adelanto de la nueva entrega de God of War, que seguramente llevará como subtítulo Ragnarok y llegará en 2021. Cabe remarcar que la mayoría de estos títulos llegarán durante el año próximo, sobre todo en el segundo semestre.

Otro punto interesante de la presentación pasó por el anuncio de la membresía PlayStation Plus Collection, la cual será exclusiva para PS5. Con esta se podrá acceder a una biblioteca de clásicos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros. Esta llega para plantarle cara a las intenciones de Microsoft con Xbox Game Pass, donde está intentando sacar una ventaja en el mercado luego de su alianza con EA Play.

Sin dudas, estos anuncios de Sony demuestran la intención de la marca en el mercado. La llegada de PS5 un día antes que Microsoft Series X es un movimiento rápido por parte de la empresa japonesa, en búsqueda de hacer un golpe de efecto luego de que los de Redmond lanzaran todo de manera anticipada. No obstante, llegar una semana después a mercados como el Europa no significarían pérdidas de usuarios, dado que es poca la diferencia de días.

En dónde si puede llegar a perder terreno es en el segmento de las consolas económicas. Pese a que los 100 dólares que diferencian PS5 Digital Edition y Xbox Series S no sean tanto, esto puede decantar en que muchos usuarios opten por la consola de Microsoft. Sin embargo, esta decisión también estará inclinada en los juegos exclusivos y servicios que ofrecen ambas marcas, los cuales son muy atractivos.