“Among Us”: conocé al nuevo videjuego de moda para jugar con amigos

Trailer Among Us

Among Us no es un título nuevo. A decir verdad, InnerSloth, creadores de The Henry Stickmin Collection y de Dig 2 China, lanzaron el título en junio del 2018. La cantidad de jugadores de ese entonces no alcanzaba a los doscientos usuarios, mientras que actualmente se registran más de doscientos mil espectadores en Twitch. Esta importante suba en popularidad fue posible gracias a streamers conocidos como ElRubius , quien empezó a jugarlo recientemente.

Más allá de los números, ¿qué es Among Us exactamente? ¿Qué factores lo hacen un título aparentemente tan atractivo y divertido? Para empezar, el título es una suerte de “party game”. Es decir, un videojuego enfocado principalmente a jugar online con amigos en partidas “breves” con reglas claras y concisas, como si de un juego de mesa se tratase .

En esta ocasión, entre cuatro y diez jugadores deberán arreglar su nave, la cual se ha averiado y los ha dejado a la deriva en el espacio. La vuelta de tuerca de esta propuesta es que entre los tripulantes habrá dos impostores : personajes que se ven prácticamente igual a sus compañeros, con la sutil diferencia de que tienen como misión asesinar a estos últimos .

Entonces, cada partida será una lucha constante entre los jugadores que necesiten llevar a cabo diferentes arreglos para poder reparar la estación averiada y aquellos dos que intenten eliminar disimuladamente a la tripulación, hasta que solo quede un compañero no impostor vivo. El equipo “honesto” gana cuando ha completado todas las tareas requeridas o cuando ha descubierto a los dos farsantes.

Para denunciar a los impostores, el equipo podrá iniciar una conversación cada vez que encuentre el cadáver de un compañero caído o que haya visto algo sospechoso. Entonces, se dará una discusión por unos breves segundos en la cual podrán participar, ya sea mediante chat de voz o escrito, todos los participantes que se encuentren vivos. Tendrán la posibilidad de votar a algún compañero del cual sospechen, y aquel que tenga más votos será eliminado de la nave .

Las partidas rápidamente se vuelven un emocionante enfrentamiento de mentiras y engaños, el cual ganará el equipo más atento y observador. Todo sucede en una estética de animación flash de dos dimensiones en grandes naves y estaciones con sus habitaciones específicas. La experiencia recuerda a premisas y elementos de obras cinematográficas de la ciencia ficción, como Alien .

Aún muertos, los compañeros inocentes serán fantasmas que podrán seguir realizando los objetivos, aunque no puedan participar en las votaciones ni interactuar de ningún modo con sus compañeros. Por su parte, los impostores tienen sus propias especialidades, además de matar tripulantes de un movimiento. Pueden ejercer falsas tareas con las cuales simulan ser uno más, realizar sabotajes, como cortar la energía, lo que distraerá a los trabajadores y también desplazarse sobre conductos de aire a los cuales solo ellos pueden acceder .

Lo anteriormente descripto da a entender cuales son las claves de Among Us y por qué puede ser un gran título para jugar con amistades. Además de poder organizar partidas privadas en cualquiera de los tres mapas disponibles, también se pueden crear reglas customizables que alteran la cantidad de impostores predeterminada como otras características particulares (reducir la cantidad de muertes posibles, el tiempo mínimo que debe pasar entre cada asesinato, entre otras).

Debido al reciente éxito, el equipo desarrollador confirmó estar trabajando en una secuela que saldría en el 2021 . Dicha entrega agregaría nuevas características generales, de las cuales por el momento solo se conoce la posibilidad de encarnar “más roles” y partidas de entre doce y quince jugadores con un mínimo de tres impostores. A su vez, se prometen mejoras referidas al funcionamiento general del título, como en la búsqueda de partidas o poder reportar jugadores. También se aclaró que, en primera instancia, los servidores de la primera entrega no se cerrarán .

Among Us está disponible tanto en celulares, en las tiendas de Android y IOs, como en PC, en la plataforma de Steam, a un módico precio de $70 (pesos argentinos).