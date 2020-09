Todas las novedades de “Cyberpunk 2077″: fecha de estreno, precio y características principales

El año entró en su recta final y –ante la llegada de una nueva generación– la vigente línea de consolas viene despidiéndose con grandes títulos, entre los cuales se podrían nombrar los lanzamientos de The Last of Us Parte 2 o Ghost of Tsushima. Pero al –olvidable– 2020 todavía le esperan varios lanzamientos AAA como WatchDogs Legion o Assassin’s Creed Valhalla; pero hay uno que tiene en vilo a toda la comunidad gamer: Cyberpunk 2077.

El próximo videojuego de CD Projekt RED –empresa que estuvo a cargo de la trilogía The Witcher– ya fue demorado dos veces, aunque la compañía confía en que el desarrollo no sufrirá más contratiempos y que todos podrán disfrutar de Cyberpunk 2077 desde el 19 noviembre de este año. Esta información se reveló por medio de una entrevista con inversionistas de CD Projeckt RED a través del portal Video Games Chronicles, en la cual el presidente de la empresa desarrolladora, Adam Kiciński, aseguró que el proceso de certificación ya está en trámite y que confía en que no habrá más demoras.

Otro de los detalles interesantes que surgieron a través de la entrevista es que el valor del videojuego para las consolas de próxima generación no será de 70 dólares –dato que va en contraposición a lo que algunas compañías definieron en las últimas semanas para el precio de sus títulos next-gen– . También quedó en claro que aquellos que compren la versión para PlayStation 4 o Xbox One; podrán acceder a la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X respectivamente sin costo alguno, gracias al programa de retrocompatibilidad. Este no es un dato menor, ya que muchas compañías están optando por vender versiones “cross-gen” de sus juegos a un precio más elevado a 60 dólares.

El directivo de CD Projekt RED también dio detalles sobre los contenidos adicionales (DLC) con los que contará Cyberpunk 2077. Según Kiciński, el tratamiento que se le dará a su próximo juego será muy similar al que recibió The Witcher 3: Wild Hunt en su momento. Aunque, lejos de dar muchas certezas, el cabecilla de la compañía dejó en claro que todavía no se darán detalles concisos sobre este contenido descargable. Sin embargo, queda claro que el universo del videojuego se irá expandiendo con el paso de los años, dándole mucho más valor agregado a la obra en general.

Desde las primeras imágenes que se presentaron, Cyberpunk 2077 se convirtió en el título más comentado y esperado por los fanáticos. Cuenta con varias credenciales, además de las impactantes imágenes que se ven avance tras avance. El título promete mucha profundidad en los personajes, pero también en la historia y cuenta con la frutilla del postre: Keanu Reeves.

Lo que se destacó de este videojuego por aquellos que pudieron acceder al gameplay, además de su mundo abierto gigantesco, son las variadas formas de personalización del protagonista principal. Además de elegir entre géneros variados, tono de voz, formas faciales y cabello, también se agregan personalizaciones muy particulares como el tamaño de los genitales o el vello púbico. Todas estas elecciones tendrán que ver con las interacciones que irán variando dentro del juego.

El 19 de noviembre el juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. En cuanto a la versión para computadoras, será compatible con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, la cual promete mejorar notablemente el rendimiento; especialmente gracias a las funciones de ray-tracing. Esta tecnología otorga grandes resultados respecto de la iluminación, las sombras y el grado de exposición de las imágenes en Cyberpunk 2077. El resplandor del cielo, las luces de las carteleras nocturnas y su reflejo en las calles permiten un mejor rendimiento con esta técnica, la cual promete ofrecer una experiencia inolvidable.