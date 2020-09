Se filtraron las primeras imágenes y el precio de la Xbox Series S, la consola rival de la Playstation 5 digital edition

Luego de una serie de filtraciones, Microsoft anunció oficialmente el lanzamiento de Xbox Series S, el modelo económico de su próxima generación de consolas. Esta se lanzará el próximo 10 de noviembre en los mercados extranjeros, con un valor de 299 dólares. Será un 60% más pequeña que Xbox Series X y tendrá como propósito competir de manera directa contra la PlayStation 5 Digital Edition.

Esta consola, que con su diseño remite a Xbox One S, ofrecerá una resolución 2K (1440p) y alcanzará hasta 120fps, algo que promete una gran experiencia de juego sin la necesidad de perder mucha potencia en comparación a Series X. No obstante, incluirá una función de reescalado de juegos a 4K, tal y como ofrece Xbox One con algunos títulos retrocompatibles. Además, como se esperaba, dará soporte a la tecnología Ray Tracing, la cual tendrá mucha injerencia en el apartado visual de la próxima generación. Por su parte, contará una memoria SSD NVME personalizada que llegará con una capacidad de 512 GB, buscando la optimización en los tiempos de carga y fluidez de la jugabilidad.

Su tamaño será 60% más pequeño en comparación a Xbox Series X, ofreciendo así un producto sutil en cuestiones estéticas. Vale remarcar que se convertirá en la más pequeña creada por la marca de Redmond hasta el momento y no tendrá lector de discos, algo que se esperaba para pudiera conseguir sus diminutas dimensiones. Sin dudas, un punto interesante de la consola es la rejilla de ventilación que cuenta en el frente, algo que ha logrado llamar atención de los usuarios dada su abrupta presencia en el diseño.

En cuanto a su precio, se confirmó que costará 299 dólares, 200 menos que la hermana mayor. Este último punto puede volverse muy relevante e interesante para el mercado, dadas las prestaciones que ofrece y la posibilidad de acceder a ella. Claramente quien busque una experiencia 4K nativa irá por el modelo grande, pero el que no cuente con un televisor de estas características, por ejemplo, podría verla con grandes ojos.

Xbox Series X llegará al mercado no solo para darle una opción a los usuarios que buscan migrar a la nueva generación de consolas, sino que también lo hará con la intención de brindarle pelea a PlayStation 5 Digital Edition, la versión económica de la próxima generación de consolas de Sony.

Pese a que aún no se tienen muchas especificaciones sobre la edición desarrollada por los nipones, se sabe que esta no contará con lectora de discos y tampoco ofrecerá resolución 4K, mismo caso que en Xbox Series X. Sin embargo, una de las grandes diferencias entre ambas pasará por la capacidad de almacenamiento, la cual en PS5 Digital Edition será de 825 GB, algo superior a la de Microsoft. No obstante, un punto donde los norteamericanos podrán sacar una luz de ventaja es en el precio, ya que se estima que la versión económica de PS5 saldrá al mercado con un valor de 400 dólares, 100 por encima de Xbox Series S.

Con las cartas de Microsoft ya sobre la mesa, habrá que esperar el siguiente movimiento de Sony, en el cual seguramente revelará más detalles de la versión económica de PlayStation 5. Esto librará otra batalla entre las compañías, muy distinta a la de las hermanas mayores, buscando dominar un mercado emergente que seguramente cuente con muchos usuarios atentos a los precios y prestaciones que se ofrezcan.

Seguí leyendo

Una nueva patente de Sony desliza la posibilidad de una compatibilidad entre PlayStation 5 y PS Vita

Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 8 al 13 de septiembre

Todas las novedades de “Cyberpunk 2077″: fecha de estreno, precio y características principales