Playstation Plus reveló los videojuegos gratuitos de septiembre

Como todos los finales de mes, las noticias en el mundo de los videojuegos tienen que ver con las nuevas entregas gratuitas de los diversos sistemas de suscripción paga. En el caso de PlayStation Plus, viene manteniendo el nivel hace meses y para septiembre no parece defraudar. A partir del 1 de septiembre, y durante todo el mes, los suscriptores de PS Plus tendrán disponible para descargar dos juegos de forma gratuita: PlayerUnknown’s Battlegrounds y Street Fighter V.

El primero de estos dos es uno de los videojuegos que inauguró el género de battle royale en 2016. Cien jugadores llegan a una isla desierta, donde a medida que pasan los minutos hay menos espacio para jugar. PUBG fue uno de los primeros que instaló esta propuesta en un mercado que la tomó y recicló de muchas formas, dando como resultado experiencias como Fortnite o Apex Legends, sus principales competidores hoy en día.

Los cambios en el estilo visual con respecto a estos otros dos juegos son claros. PUBG es mucho más realista, llevando al jugador por una isla en donde las posibilidades parecen ser finitas.

Otro de los cambios muy marcados en relación a sus competidores es que estos salieron gratis desde un primer momento, mientras que Playerunknown’s Battlegrounds puede encontrarse, generalmente, a 30 dólares en las diferentes tiendas digitales. Un modelo de ganancias muy diferente al free to play con un sistema de customización pago, que predomina hoy por hoy.

El segundo de los juegos gratuitos del mes es ni más ni menos que Street Fighter V. Esta nueva versión del clásico arcade de peleas trae una muy buena propuesta para quienes disfruten del género, nostálgicos con ganas de volver a usar a su personaje preferido o novatos que quieran jugar con amigos o amigas desde sus casas.

Este renovado clásico recuerda a las viejas épocas de Street Fighter 2. Si bien en esta edición no golpearemos un auto hasta destruirlo en la menor cantidad de tiempo posible, hay nuevas mecánicas que pueden ser muy atractivas y una de esas es la posibilidad de usar habilidades llamadas V-Skills. Estas son distintas en cada personaje y suman un componente estratégico en un videojuego muy entretenido.

Entre las noticias que trae el videojuego de Capcom, está la plantilla de jugadores que trae a personajes tradicionales como Ryu, Chun-Li o M. Bison. Además, se siguen sumando nuevas caras a la franquicia a medida que pasa el tiempo. Un juego para fans de toda la vida, como para quienes quieren empezar su recorrido en esta clase de experiencias, que se mantiene a través de los años con actualizaciones y escuchando las demandas de sus fans.

Estos estrenos continúan con el camino de buenas noticias que viene dando el servicio de suscripción mes a mes. Hace 2 meses se celebraron los 10 años de PS Plus y regalaron dos juegos triple A como NBA 2k20 y Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, además del celebrado Erica.

Continuando con la tendencia, el mes pasado salió Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered y unos de los juegos del año: Fall Guys: Ultimate Knockout. E ste simpático battle royale se convirtió en muy poco tiempo en el juego más descargado en la historia de PS Plus a nivel mundial.

La noticia no llega de la nada, el que ya se posiciona como uno de los fenómenos del año tuvo un mes de ensueño con más dos millones de descargas en Steam en esta primera semana. Esta semana superó las siete millones.

Además de todas estas noticias, es importante remarcar que en este momento hay una oferta de 25% de descuento en la suscripción por un año. Es decir que, de aprovecharla, hay dos videojuegos gratis de agosto esta semana y, a partir del del miércoles, dos nuevos juegos gratis de septiembre.