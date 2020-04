Los equipos fueron Este vs Oeste y la idea era jugar con jugadores All Star de todas las épocas. Hoy, quieren hacer crecer la comunidad de 2K20 en la Argentina. “Porque de esta manera vamos a poder conseguir que pongan servers en Sudamerica. Ya que al haber solamente servidores en USA se hace muy dificil jugar sin LAG y hay mucha gente que no tiene buena conexión y desisten de jugarlo porque se les desconecta seguido o se ve lento”, expresa Argento a Infobae.