¿Es Resident Evil 3 un mal juego? Claro que no. Pasé un buen momento jugándolo, funciona bien y entretiene. ¿Es esto suficiente como para recomendarlo abiertamente? Eso ya es otro cantar. Nunca me gustó hablar de dinero cuando analizo un juego, pero hay ciertos casos donde me permito la excepción, y este es uno de ellos. Si este Resident Evil 3 pudiera volar tan alto en incluso con sus seis horas de duración -alto como la remake que lo antecede, por ejemplo- la recomendación sería indiscutible, pero así como están las cosas me veo obligado a decir que es un gran juego para agregar a tu lista de deseados, y esperar a una buena oferta.