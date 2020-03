Por otro lado, y no menos importante, el modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare recibirá uno de los mapas prometidos durante la hoja de ruta de la segunda temporada. Se trata de Khandor Hideout, un mapa de tamaño no muy grande que propone una partida de 6 vs 6. Este está realizado bajo el concepto de la ciudad de Urzikistan, la cual tiene espacios estrechos y una zona central que funcionará como lugar ideal para tiroteos.