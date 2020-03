Hoy en día, está más que claro que el título, por algunos pensado directamente como un Half-Life 3, no va a llegar, pero hasta esta semana no se conocían las razones detrás de la decisión del estudio. Ahora, con el lanzamiento de Half-Life: Alyx, el diseñador de niveles Dario Casali, parte de Valve desde 1996, explicó a IGN qué pasó exactamente después de Half-Life 2: Episodio 2 y por qué no se resolvió el final en estos 13 años .