A pesar de que Electronic Arts es una empresa ya experta en el modelo de videojuegos como servicio, no parece tener intenciones de integrar esa modalidad a la saga Need for Speed. Al igual que sucede con FIFA, lanza nuevas entregas seguido y actualiza el contenido con pequeños packs de novedades regularmente. NFS Heat ya tuvo una actualización durante el mes de enero, donde se agregaron algunas funciones al mapa y se integró el juego con otras herramientas para facilitar y mejorar la experiencia del usuario en la navegación, entre otras características. Se desconoce si se planean más actualizaciones para el resto del año. Por ahora, los usuarios del título en Playstation 4, Xbox One y PC ya pueden adquirir los nuevos vehículos y superar los retos que se sumaron esta semana.