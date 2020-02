En segundo lugar, esta nota está basada en el servicio de Xbox Game Pass de Xbox One. Su contraparte de PC suele coincidir en algunos de sus juegos pero lo cierto es que el catálogo no es el mismo. Por otro lado, no vamos a profundizar en nombres propios que obviamente deberían jugar si no lo hicieron hasta ahora. Sin repetir y sin soplar, estos juegos son: Ori and the Blind Forest, Wargroove, Thimbleweed Park, Gears 5, Forza Horizon 4, GTA V, The Witcher 3, PUBG, Doom, Halo 5, Prey y toda la serie de Wolfenstein. Por último, la lista no tiene ningún orden particular de importancia o jerarquía. Dicho esto, empecemos.