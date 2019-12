Pero Fabricio no solo se destacó adentro de la cancha, porque también es músico. Canta y toca la guitarra en su banda New Indians. Sí, el mismo nombre de su nuevo equipo. En marzo de este año se fueron de gira por los Estados Unidos, y hasta tocaron con Jeff Ament, bajista de Pearl Jam, que es conocido del ex Spurs. “Jeff subió a tocar con nosotros y yo estaba más nervioso que cuando lo iba a defender a Shaq O’Neal”, le dijo a Infobae en octubre.