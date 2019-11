La llegada del nuevo Need For Speed Heat sirve como estímulo para retomar el camino de una saga que pareciera vivir en una curva constante. Luego de la negativa recepción que recibió su predecesor, Need For Speed Payback, la empresa Ghost Games sintió una gran incertidumbre sobre cómo encarar este nuevo título y esto se plasmó en el alma de esta edición. Dejando estas dudas de lado, la premisa del estudio se centró en ir a lo seguro; crear un videojuego para satisfacer y entretener a los usuarios, algo que logró a rajatabla. Sin embargo, la frescura que la franquicia necesita para volver a estar en las marquesinas de títulos pasados está ausente debido a la falta de novedades.