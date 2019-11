Llega uno de los juegos más esperado de los últimos 2 años: Death Stranding. El anticipado título de Hideo Kojima cierra el año y, tal vez, una generación de consolas. A su vez, Need For Speed presenta un nuevo título que se acerca a sus raíces y los party games salen a competir fuerte en el mercado de Nintendo Switch .

Just Dance 2020 (PS4, Xbox One, Switch, Stadia y Wii)

El clásico juego de baile de vuelve con un recargado playlist integrado por artistas como Billie Eilish, Skrillex, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Bad Bunny, entre otros. El título mantendrá su sistema de juego e incluirá algunas novedades como el idioma japonés, ventanas emergentes para los Joy-Con y cinemáticas especiales para el modo All Stars.

Justa Dance 2020 llegará el 5 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia y Wii.

A Year of Rain (PC)

Trailer del juego "A year of rain"

New Super Lucky´s Tale (Switch)

Este clásico juego de plataformas ofrece distintos estilos de juegos compuestos por mundos 3D y 2D. Con cientos de objetos para coleccionar, una amplia variedad de atuendos para personalizar y una historia bien guionada, New Super Lucky´s Tale ofrece un juego ideal para los amantes del género.

Trailer del juego "New Super Lucky´s Tale"

Garfield Kart: Furious Racing (PC, PS4, Xbox One, Switch)

El famoso gato amante de la lasaña vuelve junto a su amigo Odie para esta secuela. Con Crash Team Racing y Mario Kart Tour en el auge, la desarrolladoras encargadas del juego, Artefacts y Microids, no quisieron dejar la oportunidad de subirse al tren. El título presenta diversos modos de juegos, 16 pistas para competir y los 8 personajes principales de la serie: Garfield, Odie, Jon, Nermal, Arlene, Liz, Harry y Squeak. Su modo multijugador en modo local permite hasta 4 jugadores, mientas que el online, hasta 8.

Estará disponible desde el 8 de noviembre para PC , PlayStation 4 , Xbox One y Switch.