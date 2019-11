El impacto de la saga de Rápido y Furioso, que por momentos creció de la mano con la saga de los videojuegos, tuvo un punto de unión en Need For Speed: Carbon (2006). El juego fue el primero en llegar para PS3 y Xbox One, tomó el rol de videojuego oficial de la película The Fast and the Furious: Tokyo Drift, por su injerencia en el mundo del drifting. Pese a que el título volvió a imponer la impronta callejera alejándose de Most Wanted, el juego fue bien recibido por el público.