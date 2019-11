USJの任天堂エリア、本日の様子!



位置的に①はクッパ城、②はピーチ城な気がする。



View of SUPER NINTENDO WORLD ™ from the New York area. Considering the location of the building, ① is likely to be a Bowser castle and ② is likely to be a Princess Peach castle. #USJ #マリオ pic.twitter.com/iiWiq50OAT