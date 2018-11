Rubén está en la calle desde hace 20 años. En su peregrinaje vio de todo: la represión del 20 de diciembre de 2001, muertes, choques, robos, peleas. "Me ligué más de un balazo de goma por estar donde no tenía que estar. Tengo golpes en todo el cuerpo. Una vez casi me pisa un tren. Me siento perseguido todo el tiempo, no me gusta pedir. No soy mendigo. Quiero ganarme la plata trabajando. A veces pasó un día sin comer y me duele la cabeza".