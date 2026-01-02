Tras 23 años trabajando para Jeff Bezos, el director ejecutivo de una plataforma de habilidades compartió las lecciones que aprendió en Amazon

Coursera implementó principios de liderazgo propios que reflejan la cultura empresarial y aceleran la adaptación al auge de la inteligencia artificial

En 1997, el día antes de que Greg Hart se uniera a Amazon, fue convocado a una reunión, un domingo, con su fundador, Jeff Bezos.

En aquel momento, Bezos había entrevistado a prácticamente todos los cerca de 200 empleados de Amazon; Hart era uno de los pocos a quienes el empresario tecnológico no había designado personalmente. Durante los siguientes 23 años en el gigante digital, Hart reportó directamente a Bezos como asesor técnico del CEO y al actual CEO de Amazon, Andy Jassy.

Las lecciones que Hart aprendió en una de las empresas más reconocidas del mundo lo han acompañado hasta hoy, donde , el gigante de la educación en línea valorado en USD 1.350 millones. Hart guió a la compañía a través de una transformación, justo a tiempo para que la demanda aumentara, ya que tanto los solicitantes de empleo como los empleados buscaban añadir una cualificación relevante en IA a sus currículos.

Muchos de los cambios que Hart introdujo en Coursera —y sus más de 1000 empleados— resultarán familiares para los exalumnos de Amazon. Hart afirmó que la práctica de Bezos de entrevistar a cada empleado en sus inicios marcó la pauta a medida que Amazon crecía, y explicó: «Quería asegurarse de que la pasión, la orientación al cliente, los altos estándares y la capacidad de reacción rápida de los primeros empleados se mantuvieran a medida que la empresa crecía».

Así que tenía “todo el sentido” cuando Bezos escribió su ahora famosa carta a los accionistas describiendo los principios de liderazgo y las prioridades de la empresa, porque “reflejaban” las conversaciones diarias en la oficina.

La estrategia de liderazgo de Jeff Bezos para mantener la pasión y orientación al cliente fue clave en el crecimiento de Amazon (REUTERS/Remo Casilli)

Hart quería incorporar una mentalidad similar en Coursera, según comentó: «Quería transformar la empresa de verdad, acelerar su ritmo y ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes. Consideré que uno de los aspectos más cruciales para lograrlo era garantizar una buena alineación cultural, así que introdujimos un conjunto de mentalidades de liderazgo. Analizamos algunas de las empresas más exitosas del mundo, analizamos sus valores o principios… y creamos las nuestras, que consideramos muy específicas tanto para nuestro negocio como para nuestra historia como empresa».

Esa velocidad se volvió crucial a medida que el auge de la IA transformó las habilidades que buscaban las empresas, con empleados y solicitantes de empleo compitiendo por mantenerse al día. La plataforma ahora alberga más de 12 000 cursos, 1.100 de los cuales se basan en IA generativa, un aumento interanual del 44%. La IA generativa es, considerablemente, el tema más popular en la plataforma, tanto entre los estudiantes individuales como entre los empleados con una suscripción pagada por su empresa.

El director ejecutivo también estaba deseoso de acabar con las reuniones generales de la empresa desenfocadas y, en su lugar, retomó el manual de Amazon de centrar cada reunión en un único principio de liderazgo: “Una de las cosas que acabo de reconocer a lo largo de mi trayectoria al frente de diferentes empresas en distintos sectores es que, por muy claro que tengas algo en la mente, o en la de tu equipo directivo, no puedes repetirlo con la suficiente frecuencia al resto de la organización. Puede que no estén prestando atención, puede que no lo entiendan, puede que hayan estado en una reunión con un cliente en ese momento, o lo que sea, puede que se lo hayan perdido”.

Cada mes, uno de mis subordinados directos envía un correo electrónico con un video que habla sobre una de nuestras mentalidades de liderazgo. En cada reunión general, hacemos lo mismo. Elegimos una y presentamos ejemplos que la demuestran, porque ayuda a que la gente la comprenda mejor y a comprenderla mejor.

Cómo Hart utiliza la IA en el trabajo

Un enfoque esencial para todo CEO es cómo incorporar la inteligencia artificial en el trabajo, tanto a nivel empresarial como personal. El informe Perspectivas para CEOs de Estados Unidos 2025 de KPMG reveló que el74% de los líderes considera que invertir en IA es una prioridad absoluta, incluso en un contexto económico incierto, y el 79% aseguró estar seguro de estar a la vanguardia en su adopción y uso.

Greg Hart aplicó en Coursera las lecciones aprendidas durante sus 23 años como asesor de Jeff Bezos en Amazon

Anteriormente, los directores ejecutivos le dijeron a Fortune que están usando IA para todo, desde el reclutamiento hasta la gestión, la preparación de reuniones y los resúmenes de documentos .

Hart, estudiante de literatura inglesa, conoce bien la eficiencia que ofrece la IA, pero afirmó que algo para lo que nunca usa la tecnología es escribir. “Para mí, escribir es mi forma de pensar, así que intentar externalizarlo sería, en realidad, renunciar a pensar”, dijo Hart. “Así que, personalmente, no me resultaría atractivo ni efectivo”.

Se anima al personal de Coursera a experimentar con la IA según sus necesidades, aunque actualmente no hay objetivos definidos. El resultado más útil de este enfoque, añade Hart, es que los compañeros comparten sus casos de uso y mejores prácticas en un foro interno llamado “AI Sparks”.

AI Sparks es una reunión mensual donde personas de toda la empresa, de todos los niveles, comparten cómo utilizan la IA en su trabajo. Son, sin duda, las reuniones más concurridas y populares que organizamos en la empresa, afirmó Hart.

Una última lección de Amazon preparó a Hart para la era de la IA: si uno se concentra demasiado en los resultados en las primeras etapas de una nueva tecnología, se pierde el panorama general.

