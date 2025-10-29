Fortune

Esta es la pregunta favorita de Jeff Bezos en una entrevista laboral

El fundador de Amazon prioriza la creatividad sobre la experiencia tradicional, buscando candidatos capaces de inventar soluciones únicas en un mercado laboral saturado por herramientas de inteligencia artificial y procesos automatizados

Por Jessica Coacci

Guardar
La capacidad de innovar es
La capacidad de innovar es esencial para el éxito y la permanencia de los empleados en Amazon, según Bezos

Jeff Bezos no solo pregunta a sus candidatos sobre sus currículums y empleos anteriores. Se centra en un requisito diferente: la innovación. “Cuando entrevisto a gente, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, dijo el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon hace más de una década.

Según Bezos, no tiene por qué ser necesariamente algo presentado en la oficina de patentes, sino una métrica o un proceso empresarial que el candidato haya inventado y estudiado con esmero.

Aunque su consejo data de 2012, está resurgiendo en redes sociales. En un mundo lleno de miles de currículums seleccionados por ChatGPT y un mercado laboral sobresaturado, la innovación podría ser lo único que las herramientas de IA no puedan replicar.

La innovación es la forma en que Bezos mantiene a su empresa creativa, al tiempo que sus candidatos adaptan sus capacidades para resolver problemas.

“Se busca seleccionar personas a las que les guste inventar para salir de lo convencional y que no necesariamente opten por una u otra opción: ‘Podemos hacer A o B’”, dijo Bezos. “La pregunta correcta es: ‘¿Cómo podemos hacer A y B? ¿Qué invento necesitamos para poder hacer ambas cosas?’. Así que eso tiene mucho que ver con la selección”.

La experiencia, dice, se refuerza a sí misma. Sin la capacidad de innovar, Bezos afirma que sus empleados en la empresa, que ahora vale USD 2,3 billones, no durarán mucho sin esa habilidad.

“Alguien que llega a Amazon y no le gusta ser pionero, no le gusta explorar, no le gusta ir por callejones sin salida que muchas veces resultan ser callejones sin salida, se irá”, dijo.

El sabio consejo de Bezos es uno que ha retomado más recientemente. En una carta a los accionistas en 2015, Bezos escribió: “Un área en la que creo que nos distinguimos especialmente es el fracaso. Creo que somos el mejor lugar del mundo para fracasar (¡tenemos mucha práctica!), y el fracaso y la invención son inseparables“.

“Para inventar, hay que experimentar», continuó. «Y si sabes de antemano que va a funcionar, no es un experimento".

La innovación como camino hacia el éxito

El auge de la inteligencia
El auge de la inteligencia artificial obliga a las empresas a adoptar nuevas tecnologías para mantener la competitividad (REUTERS/Remo Casilli)

La innovación no solo es un requisito importante para Amazon, sino que se ha convertido en una de las formas más lucrativas para que las empresas triunfen. Al igual que otros líderes empresariales como Elon Musk, CEO de Tesla; Mark Zuckerberg, CEO de Meta; y Bill Gates, cofundador de Microsoft, no solo crearon empresas, sino que transformaron industrias existentes.

“El éxito hoy requiere la agilidad y el impulso para repensar, revitalizar, reaccionar y reinventar constantemente”, afirma Gates.

Además de la importancia que tiene la innovación para los directores ejecutivos, se la considera uno de los principales impulsores del crecimiento y la actividad económica, y se estima que se le atribuye un 50% del crecimiento anual del PIB, según la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Hoy, el auge de las herramientas de IA es un ejemplo contundente de la rapidez con la que las empresas se han apresurado a implementar nuevas tecnologías para mantenerse competitivas. Si bien estas herramientas han impulsado la productividad y la inversión, también han suscitado preocupación por el desplazamiento de trabajadores vulnerables a la automatización, un patrón observado anteriormente con internet y otras tecnologías disruptivas.

A medida que las empresas adoptan la transformación digital, se centran en adaptar estas herramientas de manera responsable e incorporar nuevas herramientas con una interrupción mínima y maximizando los resultados.

Para seguir siendo competitivo, como dijo Bezos, no se trata sólo de copiar lo que hacen las empresas, sino de inspirarse en su enfoque y hacerlo único.

Intentamos inspirarnos en ello. Decimos: “Bien, tomemos la esencia de esa idea: ¿cómo podemos desarrollarla, darle un toque amazónico y hacer algo único y diferenciado, no algo que simplemente imitamos?”.

(c) 2025, Fortune

Temas Relacionados

InnovaciónJeff BezosAmazonInteligencia artificialEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

La Generación Z desearía que fuera el año 2000: están emulando la moda y deshaciendo las reglas de la era millennial

El fenómeno de la vuelta a tendencias de hace dos décadas se entrelaza con polémicas recientes y cuestionamientos sobre los límites del discurso y la rebeldía

La Generación Z desearía que

Paris Hilton: “La razón por la que no le oculto mi TDAH a mis hijos”

La artista discográfica, actriz, presentadora, modelo e influencer, aprovecha su plataforma global para transformar la concienciación en un cambio medible y duradero

Paris Hilton: “La razón por

Cristiano Ronaldo es el primer multimillonario del fútbol

El astro pasó de pedir hamburguesas fuera de un local de comidas rápidas a conseguir un contrato saudí libre de impuestos por más de 400 millones de dólares

Cristiano Ronaldo es el primer

Hollywood estalla mientras los agentes de talentos rodean a Tilly Norwood, la “actriz de IA”

“No me sorprende que la primera ‘actriz de IA’ importante sea una joven a la que pueden controlar por completo”, expresan desde la industria

Hollywood estalla mientras los agentes

Zach Yadegari, el joven prodigio que transformó su pasión por la programación en un imperio de aplicaciones millonarias

Aprendió a programar a los 7 años y creó una aplicación de 30 millones de dólares a los 18

Zach Yadegari, el joven prodigio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron y profanaron una capilla

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

INFOBAE AMÉRICA
¿Se pueden cultivar dientes humanos?

¿Se pueden cultivar dientes humanos? Qué es la biomimética y por qué puede ser el futuro de la odontología

Velocidad asombrosa y tácticas ocultas: así es el impresionante ataque de las víboras más venenosas del mundo

Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras haber bombardeado decenas de objetivos terroristas de Hamas

Un impactante descubrimiento arqueológico en Egipto ofrece nuevas pruebas sobre Moisés y el éxodo bíblico

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”