El legendario inversor Vinod Khosla aconseja mejorar una sola habilidad: “El ChatGPT puede enseñarte todo lo demás”

Vinod Khosla aconseja a la Generación Z priorizar la adaptabilidad y el aprendizaje continuo ante el avance de la IA

En una conversación en el canal de YouTube de Nikhil Kamath, el legendario inversor de capital riesgo Vinod Khosla, considerado una de las personas más influyentes en el mundo de los negocios por la revista Fortune, ofreció recomendaciones contundentes a la generación Z. Su mensaje fue claro: la habilidad más valiosa para los jóvenes trabajadores no es la especialización, sino la rapidez para aprender y la capacidad de adaptarse continuamente.

Su razonamiento es sencillo, pero profundo: “ChatGPT puede enseñarte cualquier área nueva”, lo que hace que las trayectorias académicas tradicionales y los conjuntos de habilidades fijas sean cada vez más obsoletos. El título del episodio era más directo:"Los títulos universitarios se están volviendo inútiles".

Como cofundador de Sun Microsystems, Khosla ha destacado por sus opiniones independientes y por su confianza en el potencial de la tecnología. Según explicó en la entrevista, la inteligencia artificial transformará el mercado laboral a una velocidad imprevista. Sostuvo que «no existe ningún trabajo en el que la IA no sea capaz de realizar el 80 % del 80 % de todas las tareas» en los próximos tres a cinco años. De acuerdo con su visión, la mayoría de las funciones laborales podrán ser reproducidas por IA. Esta postura retoma la idea lanzada por Sam Altman sobre una inteligencia «demasiado barata para medirla».

Al proyectar hacia dentro de diez o quince años, Khosla aseguró: «No hay posibilidad de que haya un trabajo que hagan los humanos que la IA no pueda hacer casi igual de bien», aunque reconoció pequeñas excepciones y señaló que disciplinas como la cirugía cardíaca o cerebral pueden verse limitadas por la regulación y no por la tecnología. Según Khosla, la velocidad de este cambio es muchísimo mayor que la experimentada por el mundo en las últimas cinco décadas, por lo que los jóvenes deberán replantear por completo su enfoque de carrera profesional.

Para quienes se cuestionan dónde enfocar su energía, Khosla fue preciso: es fundamental optimizar la vida profesional para ser flexibles, más que para volverse expertos en una única profesión. Insistió en que el valor de aprender reside en desarrollar la capacidad de aprender por sí misma, no en dominar un oficio como la soldadura, las finanzas o la contabilidad.

A sus setenta años, Khosla afirmó que aprende con mayor velocidad que nunca y considera que todos los jóvenes deberían aspirar a ello. Recomienda pensar desde los principios básicos y explorar diversos campos, como la física, la biología o las finanzas, ya que la IA permite adquirir conocimiento con rapidez. Añadió que incluso disciplinas como la informática valen hoy más por el «proceso de pensamiento» y el dominio de los sistemas y arquitecturas que por el conocimiento concreto en programación, ámbito que la IA ya domina progresivamente.

El objetivo, según Khosla, es seguir caminos en los que los conocimientos y habilidades se acumulen y potencien con el tiempo, reflejando el principio de la capitalización en el aprendizaje.

Economistas advierten sobre la pérdida de valor de los títulos universitarios en la era de la inteligencia artificial

Emprendedores y el imperativo estratégico

Para quienes desean emprender, Khosla recomendó una visión estratégica: cualquiera que no emplee la IA quedará relegado frente a quien sí la utilice. Cree que el éxito dependerá, sobre todo, de la calidad innata del emprendedor, entendida como la capacidad para pensar a largo plazo, formar equipos adecuados y seleccionar con criterio a los asesores. A su juicio, la escasez actual no radica en la falta de tecnología o capital, sino en la ausencia de grandes emprendedores capaces de gestionar estas decisiones.

Khosla también analizó el impacto macroeconómico de la IA y visualizó un futuro en el que esta tecnología reduzca el coste de muchos servicios, actuando como una fuerza deflacionaria. Prevé, incluso, un escenario futuro donde servicios como educación, asesoramiento legal y atención médica sean prácticamente gratuitos. Consideró posible que, en veinte o veinticinco años, USD 10.000 permitan adquirir más bienes y servicios que USD 50.000 en la actualidad.

Debate de líderes y economistas sobre la generación Z

El planteamiento de Khosla se suma al de otros líderes como Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien sostiene que la mitad de los trabajos de oficina podrían desaparecer, mientras que Geoffrey Hinton, referente en IA, coincide en que solo los más cualificados mantendrán sus empleos. Por el contrario, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, argumentan que la creatividad y el aprendizaje constante darán lugar a nuevas oportunidades laborales.

Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, concluyó que la «prima de seguridad» del título universitario está desapareciendo, acorde al argumento de Khosla. Brad DeLong, economista de Berkeley, coincide en la pérdida de valor de los títulos, aunque lo atribuye más a la incertidumbre política y económica que a la IA. Según recientes conclusiones de Goldman Sachs, en julio se determinó que el impacto de la IA en los despidos empresariales se había sobreestimado.

Mientras tanto, la Reserva Federal mantiene reservas ante las promesas revolucionarias de la IA y la equipara a inventos como el dínamo eléctrico o la bombilla, que produjeron aumentos puntuales de productividad.

La generación Z y la búsqueda de conexión

Por otro lado, la generación Z parece buscar mayor conexión humana. Un ejemplo fue el anuncio de Starbucks de cerrar locales exclusivos para móviles, considerados más atractivos para este grupo por la experiencia «sin fricciones», para centrarse de nuevo en la hospitalidad y el trato personal.

Algunos sectores critican a esta generación por supuesta falta de habilidades sociales, mientras que el sitio Glassdoor desmontó el mito del «desjefeo consciente», demostrando que la generación Z accede a puestos directivos al mismo ritmo que las generaciones anteriores, incluso en una época marcada por el avance de la IA.

En definitiva, el mensaje de Vinod Khosla a las nuevas generaciones es contundente: la clave para sobrevivir y destacar en un mundo modelado por la inteligencia artificial será una búsqueda incesante de aprendizaje y una excepcional capacidad de adaptación. En un entorno en constante transformación, reinventarse y adquirir nuevos conocimientos será el verdadero factor diferencial para el éxito. La capacidad humana para aprender es, en última instancia, ilimitada.

