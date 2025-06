Lucy Guo, la multimillonaria más joven del planeta que rechaza el lujo: “Actúa como si fueras pobre, mantente rico”

Guo evita el derroche que caracteriza a muchos de sus pares y se distancia de las expectativas sociales sobre cómo debe comportarse una persona de su estatus.- (Captura del perfil @guofrit de Instagram)

A pesar de haber fundado y mantenido una participación de 1.3 mil millones de dólares en una empresa unicornio de IA, no verás a Lucy Guo derrochando sus miles de millones en un estilo de vida lujoso que coincida con su nuevo estatus.“No me gusta desperdiciar dinero”, dice la ahorrativa joven de 30 años a Fortune.

Por supuesto, a veces Guo se da algún capricho: si tiene un vuelo de 16 horas por delante, dice que optará por clase ejecutiva. Y tiene algún que otro vestido de diseñador colgado en su armario para cuando lo necesita.

“Pero en términos de vida diaria, mi asistente me lleva en un Honda Civic bastante viejo. No me importa", dice.

“Todo lo que uso es gratis o de Shein... Algunos de ellos no van a ser de tan buena calidad, pero siempre hay como dos piezas o algo así que realmente funcionan, y simplemente las uso todos los días", dice la fundadora multimillonaria, riendo. “Todavía literalmente compro la oferta de 'compra uno y llévate otro gratis' en Uber Eats“.

Guo, que actualmente es la fundadora y directora ejecutiva de la plataforma comunitaria para creadores Passes, agrega que una cita que encontró por la mañana antes de nuestra entrevista resume perfectamente su enfoque: “Es como, actúa como si fueras pobre, mantente rico“.

Los millonarios necesitan demostrar quiénes son; los multimillonarios no

Guo pegó el salto cuando la startup de IA que cofundó, Scale AI, fue valorada en 25 mil millones de dólares en abril como parte de una venta de acciones.

Aunque dejó la empresa en 2018 (dos años después de fundarla), la participación del 5% que conservó ahora tiene un valor estimado de 1.2 mil millones de dólares, lo que convierte a la millennial en una de las únicas cinco multimillonarias menores de 40 años según el último ranking de Forbes, incluidas Rihanna y Daniela Amodei, cofundadora de Anthropic.

Es por eso que Guo ya no siente la necesidad de demostrar su riqueza con un reloj Patek Philippe de uso diario o un bolso Hermès Birkin para llevar su laptop. Eso, dice, es un comportamiento de millonarios.

“Quien ves típicamente derrochando dinero en ropa de diseñador, un coche bonito, etc., técnicamente está en el rango de los millonarios“, explica Guo. “Todos sus amigos son multimillonarios o billonarios, y se sienten un poco inseguros, por lo que sienten la necesidad de ser llamativos para mostrarle a los demás: ‘Miren, soy exitoso’“.

“No estoy presumiendo ante nadie, ¿verdad?”

De hecho, para nuestra entrevista, está sin maquillaje, vestida de forma casual, y podría pasar por cualquier otra millennial. Pero al principio de su carrera, Guo admite que también pudo haber estado llena de ropa de diseñador.

“Creo que esto es algo por lo que yo misma pasé, y creo que muchas personas pasan cuando estás en esa zona intermedia de que eres exitoso, pero no tan exitoso como quieres ser.

“Y creo que la razón por la que la mayoría de los multimillonarios visten con camiseta, jeans y sudaderas es porque pueden. No necesitan estar en traje las 24 horas del día porque ya terminaron de demostrarse a sí mismos al resto del mundo. El resto del mundo simplemente está adulándolos", agrega. “Y creo que así es como me siento yo, que ya pasé esa etapa. No realmente tengo que demostrarle nada a nadie”.

“Nadie me va a mirar y señalarme como, ‘Ja ja, ella está tan arruinada’ cuando llegue en un Honda Civic porque, lo que sea, no importa".

Los CEOs “baratos” solo quieren parecer accesibles, pero no Guo

Guo no es la única persona ultra rica en admitir que es “bastante frugal“. Los más poderosos del mundo han estado alardeando de su estilo de vida de lujo silencioso desde hace un tiempo. Se han estado poniendo suéteres de angora sin logo y pantalones de lino que, a ojos de los no iniciados, podrían ser de cualquier lugar. Los expertos dicen que sus compañeros ricos pueden diferenciar quién lleva Zara de quién está usando Loro Piana, pero el objetivo es parecerse a las personas de tramos impositivos más bajos.

Otros, como Keke Palmer y Warren Buffett, han sido menos sutiles acerca de cómo llevan una vida muy normal, a pesar de sus enormes fortunas, siendo el inversor más famoso del mundo quien llega a llamarse a sí mismo "barato“.

Pero en los ojos de Guo, ella es una de las pocas que realmente son tan "baratas" como dicen ser.

“Creo que la gente quiere encajar en la sociedad. Específicamente en Estados Unidos, creo que hay una situación de 'Odiamos a los multimillonarios‘. Entonces, por eso, la gente quiere mostrar, ‘Miren, no soy la típica multimillonaria. Soy frugal‘“, explica.

“No lo digo para ser como, ‘Déjenme mostrarle al mundo que no soy como otros multimillonarios‘“, agrega Guo. “Lo admito completamente, he pasado por esa etapa de gastar mucho cuando era más insegura, y sentía que necesitaba mostrar algo”.

¿Y aquellos que realmente no están gastando sus millones? No lo hacen para ser accesibles, dice ella. Es porque, como ella, tuvieron su era ostentosa y luego llegaron a la inevitable conclusión: “¿Por qué estoy desperdiciando mi dinero en algo que no importa?”.

