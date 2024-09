La moda de lujo de segunda mano prospera mientras los usuarios de Ozempic vacían sus armarios

La popularidad de Ozempic y Wegovy impulsa el mercado de moda de lujo de segunda mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de Ozempic y Wegovy están convirtiendo su pérdida de peso en una razón para una jornada de compras, y los revendedores de lujo están observando. Los mercados de moda de lujo de segunda mano están notando que las personas en procesos de pérdida de peso están deshaciéndose de antiguos guardarropas, señalando que la creciente popularidad de los medicamentos contra la obesidad podría estar impulsando esta tendencia.

La plataforma de moda de segunda mano Poshmark reveló un aumento del 103% en las listas de ropa de talla grande, incluyendo un aumento del 103% en listas de talla 3XL, 80% en talla 4XL y 73% en talla 5XL en los últimos dos años, informó Vogue Business. Poshmark también notó un aumento del 78% en artículos nuevos con el término “pérdida de peso” en la descripción o título del anuncio.

“Con el auge de estos nuevos medicamentos, esperamos que Poshmark apoye a nuestros clientes a través de otro cambio de vida,” dijo Tracy Sun, cofundadora y vicepresidenta senior de experiencia del vendedor de Poshmark a Vogue Business. “Estamos notando cambios en la oferta y la demanda, y monitoreamos estas tendencias de cerca para mantenernos en sintonía con el cliente”.

Combinado con que los estadounidenses se están deshaciendo de la ropa de talla grande, los usuarios de medicamentos GLP-1 están en busca de un nuevo guardarropa. Jennifer Hyman, cofundadora y CEO de la plataforma de alquiler de ropa de diseño Rent the Runway, notó que más de sus consumidores están comprando tallas más pequeñas de lo que han hecho en los últimos 15 años. Las marcas de moda de alta gama y lujo como Lafayette y Amarra también están al tanto de la tendencia.

Hay una buena razón por la cual estos patrones de compra podrían estar asociados con una base creciente de consumidores que usan medicamentos para la pérdida de peso, dijo Leigh O’Donnell, vicepresidenta de la división de consultoría de la firma de investigación de mercados Kantar a Fortune. Aquellos que están en proceso de perder peso pueden estar pasando por diferentes tamaños de ropa, llevándolos a mercados de segunda mano en lugar de comprar ropa nueva. Si eres alguien que se está deshaciendo de ropa antigua que ya no le queda, puedes acumular puntos a través de plataformas de reventa, lo cual te incentiva a comprar en esas mismas plataformas, argumentó O’Donnell.

La plataforma Poshmark reporta un aumento del 103% en los listados de ropa talla grande en los últimos dos años. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero para aquellos que están alcanzando su peso objetivo por primera vez, hay un atractivo adicional para ir de compras: la posibilidad de desarrollar un estilo personal renovado. A medida que los usuarios de Ozempic cambian sus hábitos de compra para alimentos y productos del hogar, inclinándose hacia artículos con mayores nutrientes o de mejor calidad, pueden tener la misma filosofía respecto a su guardarropa.

“Especialmente si te estás reinventando, tal vez no quieres optar por ropa desechable,” dijo O’Donnell.

Cómo Ozempic está sacudiendo los productos de consumo Con aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses habiendo probado Ozempic u otro inhibidor de GLP-1 como Wegovy, no es sorprendente que los cambios en las formas y tamaños del cuerpo impulsen acciones en el mundo de la moda. La industria ha luchado en medio de una débil confianza del consumidor, y a partir de mayo, las ventas de ropa y accesorios cayeron un 0,9 % interanual, según datos de la Oficina del Censo de EEUU.

El cambio de Ozempic podría ser incluso mejores noticias para la industria de lujo de segunda mano, que ha desafiado la tendencia a la baja del sector de la moda. La reventa de alta gama ya ha crecido dos veces más rápido que el mercado de lujo primario, ya que los consumidores afectados por la inflación y con gustos caros buscan alternativas asequibles a sus marcas favoritas. El mercado de reventa de lujo alcanzó los 49.000 millones de dólares en 2023, según la consultora de gestión Bain & Co., y se espera que crezca entre un 1% y un 4% este año.

Otras industrias ya han aprovechado la oportunidad de atraer a la creciente base de consumidores de Ozempic. Nestlé lanzó una línea de comidas congeladas en porciones más pequeñas específicamente para usuarios de medicamentos GLP-1. WeightWatchers lanzó un plan que ofrece medicamentos para la pérdida de peso como Wegovy.

Pero existe un riesgo para estos cambios a gran escala, ya que el impacto a largo plazo de estos medicamentos es en gran medida desconocido, y muchos usuarios recuperan peso después de dejar de tomar los medicamentos. Aunque Ozempic puede ser una moda ahora, su impacto duradero en los productos de consumo sigue siendo difícil de determinar.

Hay riesgos involucrados para el mercado de la moda que intenta mantenerse al día. Aunque aquellos que están tomando medicamentos para la pérdida de peso pueden estar buscando ropa nueva, pueden no estar listos para tomar la zambullida en el lujo hasta que alcancen su peso deseado, dijo O’Donnell.

“Casi todos con quienes he hablado cualitativamente sobre el GLP-1 dicen, ‘Estoy avanzando, pero aún no he llegado, así que voy a esperar un poco,’” dijo.

Leigh O’Donnell de Kantar dice que la pérdida de peso dirige a consumidores a mercados de segunda mano. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Esto no es solo un problema para los mercados de segunda mano. A medida que las tallas de ropa se encogen, los productores de ropa pueden experimentar dolores de crecimiento al tratar de adaptarse, señaló Prashant Agrawal, fundador y CEO de la firma de pronósticos basada en IA Impact Analytics. La firma encontró que a medida que más personas usan medicamentos para la pérdida de peso, los minoristas están compensando cambiando los modelos de tallas para acomodar marcos más pequeños.

Las curvas de tallaje, o el conjunto de tallas que los minoristas proporcionan para los consumidores, siempre han sido un modelo de éxito o fracaso para el almacenamiento de inventario. Al introducir la variable de compradores que buscan ropa más pequeña, se vuelve aún más difícil determinar esas curvas de tallaje. Obtener esas curvas incorrectamente puede hacer que las compañías de ropa pierdan 20 millones de dólares al año en inventario no utilizado y recursos desperdiciados.

“Es algo que los minoristas deben monitorear,” dijo Agrawal en un comunicado. “Es un problema de sostenibilidad. No podemos fabricar cosas que no se vayan a usar”.

(c) 2024, Fortune