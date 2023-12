Siete consejos de los expertos para disfrutar y quedar bien en la fiesta corporativa de fin de año

Consejos esenciales que sugieren los expertos para disfrutar y aprovechar la tradicional celebración empresarial de fin de año. (Getty Images)

Todos hemos sido advertidos de una forma u otra sobre la etiqueta adecuada para la fiesta anual de la oficina. Y aún así, queda mucho por descifrar por nuestra cuenta: ¿Cuánto hay que beber? ¿Debes relacionarte con los ejecutivos o evitar por completo las conversaciones de trabajo? ¿Se puede -me atrevo a sugerir- no presentarse?

La presión de la fiesta navideña en la oficina es real, en parte porque a menudo se representa en extremos en la cultura popular, como en la película de 2016 “Office Christmas Party”, en la que el personaje del actor T.J. Miller impresiona (o aterroriza) a sus empleados con un tobogán de hielo y un disfraz de Papá Noel.

“Las fiestas navideñas son súper complicadas”, explicó a Fortune Cherie Brooke Luo, creadora de contenidos sobre cultura en el lugar de trabajo, estudiante de MBA en Stanford y ex directora sénior de producto de LinkedIn. “Hay muchos cuentos con moraleja e historias de terror que he oído de cosas que salen mal en las fiestas navideñas”.

Expertos recomiendan cautela con el consumo de bebidas alcohólicas para evitar incidentes que afecten la reputación profesional. (Captura de pantalla YouTube).

A diferencia de las reuniones sociales rutinarias relacionadas con el trabajo, las fiestas navideñas de la oficina tienden a incluir abundantes cantidades de alcohol al tiempo que fomentan más oportunidades para que colegas de diferentes niveles se conecten. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a desairar a nuestros jefes, a no hacer contacto visual con ellos mientras sostenemos margaritas picantes y llevamos suéteres feos. Tanto si eres el miembro más reciente del equipo como si llevas mucho tiempo en la alta dirección, no estás solo en tu inquietud.

“Hay una mitad de la gente que no quiere ir y otra mitad que lo espera con impaciencia”, dice Jessica Kreigal, jefa científica de cultura en el lugar de trabajo de Culture Partners. Así que, para calmar los nervios antes de tomar ponche de huevo con el director general, los expertos sugieren estos siete consejos para dominar la fiesta de fin de año de la oficina.

Tener una intención

No hace falta que te prepares demasiado para la fiesta. De lo que se trata es de celebrar las fiestas y centrarse menos en el trabajo. Sin embargo, es útil tener una intención. Si siempre has querido conocer a alguien de otro equipo, planea presentarte al principio del evento. En ese caso, “harías mal en pasarte toda la noche con tus amigos”, aseguró Luo y sugirió aplicar la regla del 80/20: Dedica el 20% de tu tiempo a entablar conversación con alguien nuevo.

Las empresas celebran en el mes de diciembre su tradicional cena de Navidad. (Freepik)

Sin embargo, no hace falta que te dediques de lleno a establecer contactos. “Una vez que hayas terminado, entra y disfruta. Tómate un par de copas con tus amigos. Ve a bailar. Ve a pasar el rato”, dijo.

No finjas ser extrovertido

Kreigal dice que los lugares de trabajo, y especialmente los actos sociales relacionados con el trabajo, tienden a atraer al colega extrovertido. Pero que tengas una disposición diferente no significa que tengas que adoptar una personalidad más extrovertida para parecer más comprometido. “Acepta ser la persona que odia la fiesta”, aconsejó. Para muchos, encontrar a una persona con la que te sientas cómodo hablando suele ser suficiente. Quédate con tus compañeros de trabajo más cercanos y aprovecha el tiempo para ponerte al día.

Cuidado con el alcohol Algunas empresas dan rienda suelta a los tragos durante las fiestas, lo que puede ser divertido pero también supone un riesgo. Al fin y al cabo, muchas de las historias de terror de las fiestas navideñas se debieron a un exceso de confianza en las bebidas alcohólicas.

Fijar una permanencia máxima en la celebración puede ayudar a quienes se sienten incómodos en reuniones sociales, indican especialistas en cultura laboral. (Getty Images)

“Es un tema muy delicado, porque nos acostumbramos a ciertas normas en la oficina. Y cuando vamos a una fiesta en la oficina, básicamente estamos entrando en las normas sociales”, afirmó Maurice Schweitzer, profesor de Operaciones, Información y Decisiones y profesor de Gestión de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, en un artículo publicado en la página web de la escuela.

El alcohol puede desinhibirnos y a la vez mermar nuestro juicio, añadió. Aunque una copa o dos pueden facilitar la participación en las fiestas, demasiadas copas pueden dar lugar a impresiones desfavorables. “Hay casos de gente que se ha pasado de la raya -vómitos, desmayos o insinuaciones no deseadas- y ha sido despedida por ello”, dijo Schweitzer en el artículo.

Aunque no existe una regla de oro sobre cuánto beber en las fiestas navideñas, los expertos en el lugar de trabajo recomiendan ceñirse a lo que se conoce y controlar los límites. Erra por el lado de la precaución y recuerda beber agua y mantener un ritmo: al fin y al cabo, no deja de ser un evento de trabajo y tu cita de las 9:00 a.m. te espera por la mañana.

Establecer conversaciones genuinas y alejadas del ambiente laboral puede fortalecer las relaciones entre colegas. (Archivo)

Cuida el currículum

No seas un “perseguidor” o un “aprovechado”, como los describió Kriegal. Aprovechan cualquier oportunidad y conversación para hacer negocios. Especialmente en una fiesta, los altos cargos quieren conocerte de verdad, no a la versión que quiere repasar sus logros del cuarto trimestre y ofrecerte un ascenso mientras haces cola para comer. “Me interesan las personas que comunican con autenticidad: ‘Esto es lo que soy. ¿Quién eres tú? Vamos a conocernos. ¿Cómo están tus hijos?”, dijo. “[No están] utilizando esa fiesta para nutrir la cultura como plataforma para hacer crecer su carrera”.

Establece un límite de tiempo

Si las reuniones de trabajo no son lo tuyo, no te preocupes. Ponte un límite de tiempo, compruébalo contigo mismo y mira cómo te sientes. Si no has conseguido lo que necesitabas de la fiesta o te sientes abrumado, siempre puedes marcharte, aseguró Kreigal. Utiliza el viejo truco de la fiesta de decir que necesitas ir al baño o hablar con un colega antes de que se vayan y abandona la fiesta.

Haz este tipo de preguntas

Considera la posibilidad de relacionarte con la gente sin hablar de negocios. “Aunque es súper tentador hablar de temas de trabajo, porque es lo que todo el mundo tiene en común, haz lo posible por hablar de cualquier otra cosa”, recomendó Luo.

Expertos aconsejan reconocer y asumir la propia naturaleza introvertida para disfrutar de las interacciones durante eventos de la empresa. (Archivo)

Sentirse conectado con los demás suele ocurrir al descubrir valores e intereses compartidos. También puede calmar los nervios y la presión de encontrar algo profundo de lo que hablar durante una fiesta navideña. En lugar de preguntar por los KPI (indicadores de calidad o indicadores clave de negocio) de alguien, pregúntale por sus aficiones, si ha preparado su comida favorita recientemente o si tiene mascotas.

Por lo general, este tipo de preguntas son de poca monta, pero pueden ayudar a fomentar conversaciones que ayuden a las personas a conocerse de manera informal. “Puedes conectar a un nivel mucho más amistoso y también potencialmente más profundo”, aseguró Luo.

Corresponde a la alta dirección fomentar la comodidad Claro que hay estrategias que los empleados pueden utilizar para sentirse más cómodos, pero es útil que los miembros más veteranos de la empresa trabajen para crear un entorno acogedor. “Los que tienen el poder tienen el privilegio”, aseguró Kreigal. “Por lo tanto, depende de ellos tener más empatía y ser más acogedores o sensibles a cualquier dinámica extraña que pueda estar en juego”. Tanto si te vas sin despedirte como si prosperas durante el trivial con el equipo de ventas, puedes conquistar la fiesta navideña de la forma que más te convenga.

