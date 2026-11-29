Un río atmosférico provocará lluvias y posibles inundaciones repentinas en el sur de California entre el lunes y el miércoles (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Una poderosa tormenta impulsada por un río atmosférico amenaza a Los Ángeles y al sur de California entre la noche del lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre, con riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos, árboles caídos y rescates en corrientes rápidas.

De esta manera, el episodio más intenso se concentraría el martes 1 de diciembre, cuando los aguaceros podrían alcanzar 25 milímetros por hora en algunos sectores.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que el sistema afecte con mayor fuerza a los condados de Los Ángeles, Ventura, Orange y San Diego.

La amenaza no se limita a la lluvia: también se esperan tormentas eléctricas, ráfagas de hasta 72 km/h, oleaje elevado y corrientes de resaca durante varios días.

Aunque el pronóstico todavía puede cambiar en la ubicación exacta de las bandas más intensas, el Centro de Predicción Meteorológica del NWS situó a parte del sur de California bajo un riesgo moderado de precipitaciones excesivas para el martes. Esa categoría implica una probabilidad de al menos 40 % de inundaciones repentinas en el área señalada.

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El Centro de Predicción Meteorológica declaró un riesgo moderado con una probabilidad de al menos 40 % de inundaciones repentinas para el martes (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El martes concentrará los aguaceros más intensos y el peligro de inundaciones repentinas

La tormenta comenzará de forma más débil, con lluvias ligeras desde la noche del domingo 29 de noviembre y durante el lunes.

El escenario cambiará entre la noche del lunes y el miércoles por la mañana, cuando el río atmosférico aporte humedad del Pacífico y favorezca varios períodos de lluvia intensa.

De acuerdo con información recopilada por Los Angeles Times, las zonas costeras y los valles de los condados de Los Ángeles y Ventura podrían recibir entre 25 y 76 milímetros.

Los pronósticos disponibles anticipan lluvias generalizadas en las zonas costeras y los valles de Los Ángeles y Ventura, aunque la distribución final de los acumulados podría variar según el desplazamiento del sistema.

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En el condado de San Diego, el sistema podría dejar lluvias durante buena parte del período comprendido entre el domingo por la noche y el miércoles por la noche. La cantidad final dependerá de la trayectoria e intensidad de las bandas de precipitación..

Orange y el Inland Empire podrían registrar entre 38 y 76 milímetros; en las montañas los acumulados serían superiores y el desierto alto podría llegar a 51 milímetros.

Las precipitaciones alcanzarán picos de hasta 25 milímetros por hora en sectores de Los Ángeles y Ventura durante la jornada central del temporal (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El meteorólogo Dave Gomberg, de la oficina del NWS en Oxnard, advirtió que los aguaceros más concentrados podrían provocar anegamientos en caminos y un aumento rápido del caudal en arroyos y ríos.

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Esa combinación puede derivar en rescates en corrientes rápidas, especialmente si conductores o peatones quedan atrapados en zonas inundadas.

Las cicatrices de incendios elevan el riesgo de barro, rocas y deslizamientos

Las áreas afectadas recientemente por incendios forestales figuran entre los puntos de mayor preocupación. En esos terrenos, la vegetación perdida y los suelos alterados reducen la capacidad de absorción del agua; por eso, las lluvias intensas pueden arrastrar lodo, rocas y otros escombros por las laderas.

Una tasa de lluvia de 13 milímetros por hora o más puede activar flujos de escombros y deslizamientos importantes. El pronóstico contempla picos de hasta 25 milímetros por hora, un volumen que supera ese umbral en los sectores donde se produzcan chaparrones persistentes o tormentas convectivas.

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Gomberg señaló que el NWS vigila la posibilidad de tormentas con condiciones adversas, mayores tasas de precipitación cerca de las laderas costeras y árboles derribados, sobre todo en el condado de Los Ángeles.

Los rayos, el granizo pequeño y las trombas marinas aisladas también son posibles en los condados de Los Ángeles y Ventura.

El científico climático Daniel Swain, de UC Agriculture and Natural Resources, indicó que la baja presión podría profundizarse y avanzar más lentamente hacia la costa.

Según explicó, esa evolución favorecería oleadas sucesivas de lluvia y tormentas eléctricas, con la posibilidad de que las bandas posteriores sean más intensas que las primeras, incluso después del atardecer del martes.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora junto a la formación de granizo y trombas marinas aisladas (REUTERS/David Swanson)

El oleaje y la pleamar pueden causar anegamientos costeros durante una semana

El sistema dejará además mar agitado y corrientes de resaca peligrosas durante al menos una semana. Aunque la tormenta no coincidirá con el máximo de las mareas vivas, el NWS prevé inundaciones costeras leves o moderadas cerca de la pleamar en tramos vulnerables del litoral.

El episodio podría dejar un ambiente húmedo y condiciones inestables durante el martes. Los pronósticos a más plazo estaban sujetos a cambios, por lo que las autoridades recomendaron seguir las actualizaciones oficiales antes de planificar actividades al aire libre.

Las autoridades meteorológicas recomendaron seguir las alertas locales y las posibles vigilancias de inundación que se emitan antes del martes.

La definición de las zonas con mayor impacto dependerá de la trayectoria final de las bandas de lluvia, en particular de su cercanía a zonas quemadas, cauces y pendientes costeras.

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